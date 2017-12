Hora de relaxar e esperar a 2ª fase da Fuvest e da Unicamp

Aprovados para a segunda fase dos vestibulares da USP e Unicamp, Eduardo Namura Di Thomaz, de 17 anos, e Leandro Carabet, de 18 anos, recomendam tranquilidade para esperar o dia dos exames. "Chega uma hora em que não adianta mais tanto estudo", diz Thomaz. Aluno do Colégio Agostiniano Mendel, ele disse que enfrentou todas as provas da 1ª fase com serenidade — a mesma que mantém para a etapa final dos exames. "Não adianta desespero. É hora de revisar e fazer a prova. Mais do que já estudamos (até agora), não dá mais." Leia mais: Fuvest e Unicamp terão 50 mil candidatos disputando as 14,2 mil vagas na 2ª fase, que será realizada na primeira quinzena de janeiro Este é o primeiro ano de provas de Eduardo, que concorre a uma vaga em Medicina na USP, Unesp e Unicamp. Além das provas, ele passou pela conclusão do ensino médio. "Vai dar saudade dos amigos", conta. Eduardo estava no Agostiniano desde os 3 anos de idade. "Torço muito para meus colegas que querem Medicina passarem também. Seria bom estudar com eles." Leandro Carabet, aluno do cursinho Objetivo, não passou para a 2ª fase da Unicamp, onde concorria para o curso de Medicina. Mas na Fuvest ele ainda está no páreo — desta vez para o curso de Jornalismo. O blogueiro do Estadão.edu ainda estará em aula até terça-feira (29) e no sábado, véspera da Fuvest, terá uma revisão das obras literárias. "Não fico 24 horas nos estudos, mas estou revisando quando me dá aquele estalo e penso: 'Como era isso mesmo?'", conta. De acordo com ele, o clima entre os colegas não é exatamente de ansiedade, mas a maioria torce para fazer logo as provas. "Para falar a verdade, acho que ninguém aguenta mais tanta prova", brinca. O fim de ano de Leandro será com a família, sem viagens. "No dia 31 eu ainda vou estudar, mas dia 1º paro. Na véspera ainda vou dar aquela 'revisadinha' básica em algum ponto que posso ter dúvida. Mas estudar, já não dá mais (tempo)." Mais de 50 mil pessoas vão começar o ano de 2010 disputando as vagas da Fuvest (de 3 a 5 de janeiro) e da Unicamp (de 10 a 13 de janeiro). A Universidade Estadual Paulista (Unesp) já concluiu o processo seletivo. A 2ª fase foi realizada nos dias 20 e 21 de dezembro. A lista com classificados da Unesp será divulgada em 29 de janeiro.