Hoje é ó último dia para inscrição no Sisu

Hoje é o último dia para inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para instituições federais de ensino superior. Ao todo, estão disponíveis nesta terceira etapa do processo 21.701 vagas. O resultado sai na sexta-feria, dia 5, e os aprovados terão entre os dias 9 e 12 de março para confirmar a matrícula. É necessário comparecer ao campus onde o curso é oferecido para garantir a vaga. Leia mais: Dez cursos com mais vagas no Sisu registram 60% de desinteresse Haddad minimiza sobra de vagas em universidades Quem não estiver entre os selecionados poderá fazer parte da lista de espera, cuja inscrição estará aberta no mesmo período. É importante lembrar que, para fazer parte da lista, o aluno precisa manifestar, no site do Sisu, o interesse pela vaga. Sobras A lista, criada na semana passada, foi uma forma que o Ministério da Educação (MEC) encontrou para tentar garantir o preenchimento de todas as cadeiras. Mesmo depois das duas primeiras etapas de inscrições e matrículas, ainda sobram cerca de 45% do total de vagas disponíveis nas federais para o ingresso por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).