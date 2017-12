Hillary Clinton visita Faculdade Zumbi dos Palmares, em SP

A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, visita esta noite a Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. Segundo a instituição, a secretária terá um encontro com alunos, empresários e instituições do terceiro setor. A visita é a única atividade não governamental realizada pela secretária em sua passagem pelo país. Hillary no Brasil: Hillary diz esperar ajuda sobre o Irã Não é prudente encostar Irã na parede, diz Lula Os pontos de discórdia entre Brasil e EUA Artigo: Reconhecimento tardio ao País Galeria de fotos: veja imagens da visita O encontro terá um formato de debate e Hillary irá responder algumas perguntas dos alunos relativas a educação, ações afirmativas, diversidade, inclusão racial, entre outros. O encontro marca a implementação do Plano de Ação Brasil-Estados Unidos pela Eliminação do Racismo, elaborado pelos governos dos dois países. Criada em 2003, a Faculdade Zumbi dos Palmares tem atauação na luta pela inclusão da população negra brasileira no ensino superior. Já formou mais de 600 alunos e conta hoje com 1.600 alunos, dos quais 90% são negros auto-declarados.