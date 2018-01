Harvard tem curso online de políticas educativas

Estão abertas até 3 de setembro as inscrições para o curso de extensão Education policy analysis and research in comparative perspective (Análise de políticas educacionais e pesquisa em comparação perspectiva, em livre tradução), da Universidade Harvard. As aulas são 100% online e começam em 8 setembro. O custo do curso vai de US$ 1.045 a US$ 2.000, dependendo se o estudante tem ou não algum vínculo com a instituição.

Qualquer interessado pode fazer o curso, desde que obtenha grau de proficiência mínimo em língua inglesa para acompanhar as aulas. Elas serão ministradas por Fernando Reimers, um dos maiores especialistas mundiais em inovações em educação.

O curso vai discutir como líderes políticos, consultores internacionais e empreendedores sociais podem ajudar a melhorar as oportunidades educacionais em países em desenvolvimento e como é possível ajudar crianças pobres e em situação vulnerável a terem acesso a uma educação com mínimos padrões de qualidade. As aulas vão propor uma reflexão sobre os desafios-chave contemporâneos globais e instigar a que os estudantes proponham alternativas para sistemas públicos de educação em nações em desenvolvimento.

No cronograma, as aulas serão divididas em duas partes. A primeira é uma introdução ao conceito de educação comparativa e internacional. Neste momento, os alunos vão conhecer os fatores que influenciam as oportunidades educacionais, vão analisar os atuais debates de políticas públicas, sob a ótica da melhoria da equidade, da qualidade e da eficiência. A segunda seção do curso foca nos processos de análise de políticas públicas, avaliação e pesquisa.

Videoaulas com o assunto a ser discutido na semana serão postadas semanalmente, além de leituras obrigatórias. Também haverá encontros virtuais todas as semanas com uma hora e meia de duração. Ao longo do curso, os participantes deverão desenvolver três trabalhos sobre o que vem sendo discutido. As aulas vão até dezembro. Veja outros detalhes no programa do curso.

Fonte: http://porvir.org/porpensar/harvard-oferece-curso-on-line-de-politicas-educativas/20120822