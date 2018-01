Harvard e MIT selecionam brasileiros para conferência

A universidade americana de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) abriram três vagas para levar estudantes de graduação brasileiros para participar da segunda edição da Brazil Conference. O evento será realizado nos dias 22 e 23 de abril nos Estados Unidos, e as inscrições devem ser feitas até a próxima quinta-feira, 25.

Para participar, o candidato deve gravar um vídeo de 30 segundos com uma pergunta sobre um dos seguintes temas, que serão abordados na conferência: "People", "Globe", "Foundations" e "Imagination" (mais detalhes no formulário abaixo). Passagens aéreas, alimentação e hospedagem serão pagos pela organização do evento. Como retorno, os alunos deverão realizar painéis de discussão sobre os temas da conferência em suas universidades.

O Brazil Conference é organizado por alunos brasileiros que estudam nas duas instituições americanas e terá como tema central a busca de soluções para os problemas no Brasil.

Inscreva-se: http://www.greenrecord.co.uk/brazil-conference