Haddad viaja a SP para definir câmpus da UFSCar em Franco da Rocha

O Ministério da Educação pretende bater o martelo na próxima semana sobre a criação de um novo câmpus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) na cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. O ministro Fernando Haddad informou ao governo de São Paulo que, na próxima semana, fará a primeira vistoria ao antigo Hospital Psiquiátrico do Juqueri, que, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (Condephaat), deverá sediar a nova estrutura. O secretário de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo, Edson Aparecido, irá acompanhar o ministro na vistoria à antiga unidade de saúde.

"Na próxima semana, o ministro deve fazer uma visita a Franco da Rocha para avançar na parceria sobre a UFSCar", antecipou o secretário estadual. A expectativa é de que, após a visita, seja assinado um termo de referência entre os governos federal e estadual para a instalação do novo câmpus, cujos cursos devem ser definidos no próximo ano, em função da realidade regional. A expectativa é de que a estrutura universitária, após passar por reformas, ofereça cursos nas áreas de biológicas e saúde.

A inauguração do novo câmpus, que ainda não tem data definida, deverá contar com as presenças da presidente Dilma Rousseff e do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.