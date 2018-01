Haddad pede que técnicos de federais retomem negociações

Ao participar de entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, Haddad explicou que recebeu os funcionários diversas vezes, mesmo quando não havia audiência marcada. Ele citou os avanços nas negociações com os docentes.

“Os professores que não romperam com as negociações saíram com um acordo e um horizonte de negociação para março de 2012. Um bom acordo sempre é melhor que uma briga”, disse.

De acordo com o ministro, a paralisação dos técnicos administrativos está atrapalhando algumas universidades, uma vez que o acordo de manter 50% dos funcionários na ativa nem sempre é cumprido.

“Além de romper negociações, ainda descumprem decisão judicial. Não me parece um bom caminho. Quero dizer que continuo na luta para que os técnicos voltem, para que reestabeleçamos a mesa, agora voltada para 2013, já que perdemos a oportunidade de fazer um acordo para 2012. Podemos iniciar imediatamente”, concluiu.