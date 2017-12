Haddad desiste de viagem com Lula por problemas com Enem

O ministro da Educação, Fernando Haddad, desistiu de acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma visita a Moçambique, após problemas registrados durante a aplicação do Exame Nacional do Ensimo Médio (Enem), nesse final de semana.

A viagem estava prevista para esta segunda-feira. Em Moçambique, Lula vai inaugurar três núcleos da Universidade Aberta do Brasil (iniciativa de cooperação brasileira para formação de professores), um deles na capital, Maputo. O presidente também vai visitar uma fábrica de antirretrovirais e participar de reuniões com representantes de empresas brasileiras instaladas no país africano.

Aplicado neste fim de semana, o Enem apresentou erros de impressão nos cadernos de provas e nos cartões de respostas. Os estudantes prejudicados poderão pedir a correção invertida da folha de marcação por meio da página do Enem no Inep até dia 16 de novembro.