Haddad cancela férias para resolver problemas do Sisu

O ministro da Educação, Fernando Haddad, decidiu cancelar suas férias por conta dos problemas com o Sistema de Seleção Unificado (SiSu) das universidades federais. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, depois de uma audiência com a presidente da República, Dilma Rousseff.

Mas, segundo o MEC, a decisão teria sido tomada na noite de quinta-feira, quando o juiz Alberto Nogueira Júnior, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, concedeu uma liminar prorrogando as inscrições para os estudantes daquele estado até o dia 26 deste mês.

O temor no MEC era que o governo federal não conseguisse derrubar a liminar ou que ela causasse uma onda de decisões exigindo a prorrogação do Sisu, que se encerrou às 23h59 de quinta-feira. Apesar da liminar ter sido derrubada ainda na tarde de ontem, Haddad decidiu manter a suspensão das suas férias. Se nada mudar, o ministro poderá sair na próxima terça-feira.

A polêmica sobre as férias de Haddad começou porque foi publicada no Diário Oficial a autorização para que o ministro tirasse 10 dias a partir da última quinta-feira. A autorização não significa que o servidor precisa sair naquela data. Haddad havia transferido sua saída para sábado, mas, por conta da crise, decidiu adiar mais uma vez.

Balanço. O ministério divulgou ontem o balanço final das inscrições no SiSu. O total de estudantes inscritos alcançou 1.080.194, gerando 2.020.157 inscrições, já que os estudantes podem escolher mais de um curso e mais de uma instituição.

Apesar dos problemas terem continuado até o último dia - muitos alunos garantem que, mesmo com a ampliação do sistema, não conseguiram finalizar suas inscrições - a avaliação do MEC é que o total dos inscritos alcançou o esperado.

Já no ano passado, primeiro ano do Exame Nacional do Ensino Médio ampliado, cerca de um terço dos candidatos usaram o SiSu. Isso porque boa parte dos que fazem o exame tem outros objetivos, como o programa Universidade para Todos, a certificação do ensino médio ou apenas treinar.

O MEC garante que, já na quinta-feira, último dia de inscrições, o sistema estava funcionando muito abaixo da sua capacidade, com poucos estudantes tentando fazer suas inscrições. O resultado das inscrições sai no próximo dia 24, com as matrículas sendo realizadas pelas instituições entre 27 e 31 de janeiro.

A segunda chamada será no dia 4 de fevereiro para as vagas remanescentes. A terceira chamada, em 13 de fevereiro. No entanto, apenas os estudantes que fizeram sua inscrição até agora disputam essas vagas remanescentes.