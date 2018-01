Haddad: 7% do PIB para educação não será atingido O ministro da Educação, Fernando Haddad, admitiu que será difícil atingir 7% do PIB destinado à educação até 2014, ano em que termina o mandato da presidente Dilma Rousseff, cujo índice foi promessa de campanha e consta no novo Plano Nacional de Educação (PNE).