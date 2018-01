Guia de universidades

FEDERAIS - MUITO CONCORRIDAS

Disputa é grande para conseguir entrar em uma das 63 universidades públicas do País. Para o vestibular 2017, as instituições têm em torno de 245 mil vagas

O Brasil possui 63 universidades públicas federais, espalhadas em todos os Estados e no Distrito Federal. Sempre muito concorridas, essas instituições oferecem em torno de 245 mil vagas no próximo vestibular. No Sudeste, as 18 públicas de ensino superior mantidas pelo governo federal concentram cerca de 30% das vagas do País: aproximadamente 72 mil no vestibular 2017. Com apenas mil vagas a mais, o mesmo porcentual em média está disponível nas universidades federais do Nordeste.

Nas instituições públicas federais do Estado de São Paulo, há 7.846 vagas para o próximo vestibular. Delas, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) oferece 2.989. Com seis câmpus – capital, Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco e São José dos Campos –, a instituição é uma das mais tradicionais do Estado, com origem na antiga Escola Paulista de Medicina (EPM).

Os cursos de Ciências Econômicas e da Computação, de Química e de Engenharia Ambiental e Urbana estão entre os principais da Universidade Federal do ABC (UFABC), que abrirá 1.960 vagas no próximo vestibular. Em atividade desde 2005, a instituição adota cursos interdisciplinares, em que os alunos estudam em três períodos de quatro meses. A pró-reitora de graduação, Paula Tiba, explica que o modelo estimula o aprendizado independente. “Aliamos excelência acadêmica, interdisciplinaridade e inclusão social, sinalizando o tripé de sustentação do sucesso.”

O interesse em frequentar as instituições não se deve apenas ao fato da gratuidade, mas à boa reputação das federais. Larissa Lima de Souza, por exemplo, vai tentar entrar em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Ambas são bem conceituadas na carreira que escolhi.” Mesmo com a disputa acirrada entre os candidatos, Larissa confia na sua preparação com uma rotina de estudo seis dias por semana. “O importante é não desistir. Coragem e determinação não são só valores importantes no vestibular, mas na vida.”/ CAMILA SANTOS, ESPECIAL PARA O ESTADO

USP - POLI MAIS PLURAL

Quinto ano da graduação na Escola Politécnica terá aproximadamente 45 opções de módulos acadêmicos para oferecer aos estudantes

“Pluralidade é o grande diferencial da Poli”, afirma Francisco Cardoso, presidente da Comissão de Graduação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP). E essa característica está prestes a ficar ainda mais forte. A partir de 2018, alunos do quinto ano terão um leque de aproximadamente 45 módulos acadêmicos diferentes para escolher. Na prática, Engenharia Mecatrônica, por exemplo, vai oferecer um módulo para alunos que já cursaram quatro anos no curso e outro para aqueles que fizeram os quatro anos iniciais em outra graduação da Poli, mas querem ter noções de Mecatrônica.

“O trabalho do engenheiro é multidisciplinar. Mesmo que fisicamente ele esteja isolado, precisa trabalhar em grupo”, afirma Cardoso. Além dos módulos dos cursos regulares, haverá três interdepartamentais e 15 “pré-mestrados” compostos por disciplinas da pós-graduação.

Eriky Kunitake está no terceiro ano de Engenharia do Petróleo na USP e faz parte da primeira turma que vai experimentar a mudança. “É uma ideia bastante condizente com a nova estrutura curricular. Vai permitir a cada aluno flexibilizar ao máximo sua formação.” Ele ainda não decidiu qual módulo vai escolher no quinto ano, mas pensa na opção da pós. “Vai depender da conjuntura do mercado. Caso esteja difícil conseguir entrar para a indústria, pretendo cursar o ‘pré-mestrado’ e fazer uma pós depois.” / LUIZA POLLO, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

Na primeira fase, são 90 questões de múltipla escolha. Na segunda, há três provas discursivas. A primeira vale para todos os cursos: dez questões de Português e Redação. Na segunda, são 16 questões de Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Química. A terceira traz 12 questões sobre duas ou três disciplinas, segundo a carreira.

Parte das vagas de 39 das 42 Unidades de Ensino e Pesquisa da USP é oferecida pelo Sisu.

Serviço

Inscrição: Encerrada

Vagas: 11.072

Data da prova: 27 de novembro (primeira fase); 8 a 10 de janeiro de 2017 (segunda fase)

Resultado: 2 de fevereiro de 2017

Mensalidade: Grátis

Site: www.fuvest.br

UNICAMP - MEDICINA EM FOCO

Universidade de Campinas, no interior de São Paulo, tem um dos cursos com melhor conceito no País; concorrência chega a 220 candidatos por vaga

Medicina costuma ser o curso mais concorrido em todas as instituições. Na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) não é diferente, e lá os números surpreendem: no vestibular do ano passado, foram 220 candidatos lutando por cada uma das 110 vagas. Foram mais inscritos na Unicamp do que na Universidade de São Paulo (USP), que oferece turmas em São Paulo e em Ribeirão Preto.

“Com essa concorrência, sabemos que nossos alunos são muito bons”, afirma Paulo Eduardo Velho, coordenador do curso de graduação em Medicina na Unicamp. Ele explica que a instituição procura oferecer um ensino equilibrado, com participação ativa dos estudantes. João Flávio Dourado Silva Filho está no último ano e confirma isso. “Os professores nos incentivam muito a sair do básico, a pesquisar. E estão sempre disponíveis para conversar.” Ele passou em cinco vestibulares, mas escolheu a Unicamp porque a considera diferente. “É mais arrojada. Aqui temos muita integração entre os cursos.”

Além disso, a interação ocorre também entre as disciplinas. Matérias afins são integradas em módulos. E a prática começa desde cedo. “A partir do quarto ano, nossos alunos disparam no Teste de Progresso, que avalia várias instituições todos os anos”, afirma Velho. E, para refletir sobre a prática, os alunos têm contato com Bioética desde o primeiro período. / LUIZA POLLO,

ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

O vestibular tem 90 questões objetivas na primeira fase – o resultado do Enem pode ser usado para incrementar a nota. Na segunda fase, há seis questões dissertativas por matéria em cada dia. No primeiro, são de Língua Portuguesa e Literatura, além de duas redações. No segundo, as disciplinas testadas incluem Geografia, História e Matemática. E, no último dia, a prova aborda o conteúdo de Ciências Biológicas, Química e Física.

Serviço

Inscrição: Encerrada

Vagas: 3.330

Data da prova: 20 de novembro (primeira fase); 15 a 17 de janeiro de 2017 (segunda fase)

Resultado: 13 de fevereiro de 2017

Mensalidade: Grátis

Site: www.comvest.unicamp.br

UNESP - ODONTOLOGIA PRÁTICA

Laboratórios modernos e atendimento de fato são destaque do curso no câmpus de Araçatuba da universidade, considerado um dos melhores da área no País

A Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) é destaque no País principalmente pelos diferenciais no ensino prático da profissão. No câmpus Araçatuba, o Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência, o Centro de Oncologia Bucal e a Clínica do Bebê são alguns dos destaques. “Além de sermos muito fortes na parte convencional que toda universidade oferece, trabalhamos bastante nas atividade de extensão”, explica o coordenador, Eloi Dezan Júnior.

Luan Felipe Toro, aluno do último ano, afirma que os materiais do curso são muito modernos e a estrutura da faculdade é de alta qualidade. “Por isso, conseguimos colocar em prática no laboratório algumas situações que vão aparecer durante a nossa carreira”, conta Luan, que ganhou primeiro lugar em três prêmios da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO).

Criada em 1954, a Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA) tem quatro clínicas odontológicas onde os alunos atendem à população, sob supervisão. Todos os professores têm pelo menos doutorado e, segundo Luan, são bastante acessíveis para conversar e tirar dúvidas dos alunos. A Unesp está presente em 24 cidades paulistas com 185 cursos de graduação. São 5.596 alunos formados pela universidade a cada ano, além dos 3.145 da pós-graduação. / LUIZA POLLO, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

Na primeira fase, são 90 questões objetivas, sobre o conteúdo do ensino médio. A nota da parte objetiva do Enem pode ser usada no final da primeira fase, se for maior do que a da prova da Unesp.

A segunda fase é feita em dois dias. No primeiro, há 24 questões discursivas, sobre Ciências Humanas e Ciências da Natureza e Matemática. No segundo, são 12 questões dissertativas de Linguagens e Códigos, além da Redação.

Serviço

Inscrição: Encerrada

Vagas: 7.365

Data da prova: 13 de novembro (primeira fase), 18 e 19 de dezembro (segunda fase)

Resultado: 3 de fevereiro de 2017

Mensalidade: Grátis

Site: vestibular.unesp.br

FATECS - ENSINO PROFISSIONAL

Estudo nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo é voltado para a prática da carreira. Muitos estudantes terminam os cursos já com trabalho

Nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), o foco é a educação profissional. “Quase sempre não se vê o ensino tecnológico como superior, mas ele é. Só somos menos academicistas, focamos no emprego e diminuímos o tempo de formação por conta disso”, explica César Silva, vice-diretor e Superintendente do Centro Paula Souza, responsável pelas Fatecs.

Das 66 unidades em 60 municípios, a que mais se destacou em 2015 foi a Fatec Ourinhos. “Com base no Índice Geral de Cursos, recebemos do MEC a classificação de segunda melhor faculdade pública de São Paulo e a terceira melhor do Brasil”, diz Lia Cupertino, diretora da Fatec Ourinhos. “O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas recebeu nota 5 no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes).”

O currículo das Fatecs é construído com base em conversas com grandes empresas. “Nosso contato com o setor produtivo é constante e nunca deixamos essa relação se distanciar. É por isso que o conteúdo da faculdade está sempre alinhado com aquilo que o mercado espera”, conta Lia

Outro destaque das Fatecs é a alta empregabilidade entre os alunos. “Segundo a nossa avaliação institucional anual, 90,2% dos alunos terminam o curso empregados. Após um ano, esse número é maior”, afirma Lia. “Há alunos trabalhando por todo o Brasil e até fora do País.” / LEONOR MACEDO, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

A prova é dividida em duas partes e feita em um só dia. Há Redação e 54 questões de múltipla escolha. Dessas, 40 abrangem o conteúdo do ensino médio em Matemática, Português, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Inglês. Outras cinco verificam a capacidade de raciocínio lógico. Nas nove questões restantes, o aluno usa conhecimentos do ensino médio para a solução de situações-problema.

Serviço

Inscrição: Entre 16 de novembro e 15 de dezembro

Vagas: Não divulgado

Data da prova: 8 de janeiro de 2017

Resultado: 30 de janeiro de 2017

Mensalidade: Grátis

Site: www.vestibularfatec.com.br

FGV - INOVAÇÃO NOS CURSOS

Graduação de Economia ganhou três campos de especialidade. Já a graduação em Administração de Empresas agora é oferecida totalmente em inglês

A Fundação Getulio Vargas (FGV) é uma das instituições privadas mais reconhecidas do Brasil, mas, apesar disso, não deixa de inovar. A Escola de Economia de São Paulo (EESP) acaba de ganhar três diferentes ênfases na graduação: Engenharia Financeira, Microeconomia e Macroeconomia. Os alunos que ingressarem na graduação em 2017 vão poder fazer a opção ao fim do segundo ano. “Nessa época, eles já têm mais maturidade para escolher. Quando entram, podem não ter muita certeza de qual carreira querem seguir”, explica Vladimir Teles, vice-diretor da EESP/FGV.

A FGV também inova ao oferecer graduação em Administração de Empresas totalmente em inglês. Algumas disciplinas já eram ofertadas na língua estrangeira, mas, há três semestres, os alunos podem optar por fazer o curso inteiro nessa modalidade. “Uma coisa é falar inglês, outra é falar business em inglês. Isso vai ser um diferencial competitivo para os alunos”, diz o coordenador da graduação em Administração, Nelson Barth.

Caroline Colozio faz parte da primeira turma que experimenta a novidade e aprova. “Ganhamos desenvoltura. A gente tem de apresentar trabalhos em inglês, ler textos. É vocabulário que você não tem no curso de idioma.” Quem preferir pode trocar para português ao fim do semestre. / LUIZA POLLO, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

Cada curso tem um sistema de seleção, que combina avaliações. Entre elas, estão prova objetiva, discursiva, Enem, carta de motivação e exame oral.

Em Direito, todas as 60 vagas são pelo vestibular da FGV. Para Economia, 55 pelo vestibular e 5 pelo International Baccalaureate Diploma. Em Administração Pública, 48 pelo Enem e duas pelo Processo Seletivo Internacional. Para Administração de Empresas, são 98 pelo vestibular, 98 pelo Enem e 4 pelo Processo Seletivo Internacional.

Serviço

Inscrição: Encerrada para o vestibular e Processo Seletivo Internacional. Pelo Enem, até 30 de novembro (dependendo do curso)

Vagas: 370

Data da prova: A partir de 13 de novembro, dependendo do curso

Resultado: A data também depende do curso

Mensalidade: De R$ 3.700 a R$ 4.624 (em 2016)

Site: www.fgv.br/vestibular

PUC-SP - MELHOR PARTICULAR

No Estado de São Paulo, universidade ocupa o primeiro lugar no ranking do MEC de instituições pagas de ensino superior. No Brasil, fica em segundo

O ranking oficial de instituições superiores do Ministério da Educação (MEC), divulgado anualmente, aponta a Pontifícia Universidade Católica (PUC) como a melhor universidade particular do Estado de São Paulo e a segunda melhor do Brasil. Com 70 anos de existência, a instituição preza pela formação crítica de seus estudantes. “Valorizamos e fomentamos o diálogo, o debate de ideias e a diversidade de pensamentos e opiniões entre professores, estudantes, funcionários e todos os nossos parceiros. Esta é a nossa cultura e o modo como nos conectamos com a sociedade”, afirma a reitora, professora Anna Maria Marques Cintra.

É uma forma de pensar que perpassa todos os cursos, não apenas aqueles que tradicionalmente a PUC-SP tem muita tradição, como Direito, Psicologia, Relações Internacionais e Jornalismo. “Acredito que o senso de universidade não pode ser desalinhado do conceito de transformação e isso me chama muito a atenção”, diz Ugo Caramori, aluno do quinto ano de Medicina. Caramori estuda no câmpus de Sorocaba e escolheu a instituição por conta do projeto pedagógico do curso. “Eu me interessei ao perceber que é uma escola médica que preconiza o ensino da Medicina por meio do raciocínio, da iniciativa individual e da humanização.” Atualmente, a PUC-SP tem mais de 12 mil alunos matriculados em 39 cursos de graduação. / OCIMARA BALMANT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

O candidato tem cinco horas para responder a 81 questões de múltipla escolha (com o conteúdo de todas as disciplinas do ensino médio) e fazer uma redação. As obras literárias abordadas são Iracema, de José de Alencar, A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, e Sagarana, de João Guimarães Rosa.

Serviço

Inscrição: Até 16 de novembro

Vagas: 3.017

Data da prova: 4 de dezembro

Resultado: 14 de dezembro

Mensalidade: De R$ 857,17 a R$ 6.200 (Medicina)

Site: www.pucsp.br

ESPM - PRESENTE NO MERCADO

Estudantes mantêm contato com empresas durante projetos que fazem nas graduações da escola, considerada uma grife na área de Comunicação

Com infraestrutura de ponta e alto índice de empregabilidade, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) é considerada grife na área de Comunicação. Estudar na instituição era o sonho de Amanda Santos, que conseguiu uma das 57 bolsas sociais oferecidas pela instituição, baseadas no critério socioeconômico familiar e desempenho no vestibular. “Com o desconto, desembolso o que pagaria em uma instituição sem a qualidade e as oportunidades que a ESPM me proporciona.”

Aluna do sétimo semestre de Design, Amanda foi no ano passado para Montreal, no Canadá. Ficou 20 dias na cidade estudando multiculturalismo e marcas globais em um curso pago pela ESPM. “Além disso, a faculdade me dá muita chance de conhecer o mercado. Já apresentei trabalho na Unilever, com a presença de diretores da América Latina, e já fiz uma estampa para a Tok&Stok.”

Esse relacionamento com empresas, agências e governo para realização de projetos curriculares e extracurriculares é um dos diferenciais da ESPM. “Temos como prioridade o alinhamento com o mercado por meio do marketing, da comunicação, da gestão e do empreendedorismo, unidos às novas tecnologias e plataformas”, diz Luiz Fernando D. Garcia, diretor-geral de graduação da escola, que tem 5 mil alunos nos sete cursos – os de maior renome são Publicidade e Propaganda, Administração e Design. / OCIMARA BALMANT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

A prova tem 60 questões – o peso das disciplinas varia segundo o curso – e uma redação. A partir deste semestre, as unidades de São Paulo e Rio de Janeiro da ESPM passam a incluir a nota do Enem no processo seletivo para todas as graduações. No total, 10% das vagas de cada curso serão destinadas aos candidatos que obtiverem a pontuação mínima exigida – média geral mínima de 580 pontos e nota mínima de 650 pontos em Redação.

Serviço

Inscrição: Até 18 de novembro

Vagas: 840

Data da prova: 20 de novembro

Resultado: 27 de novembro

Mensalidade: De R$ 2.728 a R$ 3.460

Site: www.espm.br/vestibular

MACKENZIE - TRADIÇÃO EM DIREITO

Universidade forma gerações de advogados em São Paulo. Outros cursos concorridos no vestibular são Arquitetura, Ciências Econômicas e Psicologia

Pode-se dizer que foi a boa fama na família que motivou Camille Boca Negra a escolher a Universidade Presbiteriana Mackenzie para estudar Direito. “Minha mãe fez Direito, minha irmã fez Letras e minha sobrinha cursa Direito atualmente. Todas no Mackenzie”, enumera a recém-formada que já emendou a graduação com uma pós na própria instituição em São Paulo.

Mas, se a graduação foi uma herança familiar, decidir continuar na mesma universidade tem a ver com as relações que construiu, explica Camille. “Eu tive acesso a uma pluralidade de ideias e de pessoas. Do meu grupo de amigos mais próximos, por exemplo, um deles era de Minas Gerais, outro morava em uma região de São Paulo bem distante da minha e outro é bolsista do ProUni e vivia em uma cidade próxima.”

“Como universidade confessional, temos uma atenção toda especial quanto a proporcionar aos nossos alunos um ambiente educacional, no qual princípios e valores sejam cultivados e acrescentem para uma formação cidadã”, afirma o reitor da instituição, Benedito G. Aguiar Neto. Além de Direito, a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece mais 40 cursos – muitos deles com vestibulares bem concorridos, como Arquitetura, Ciências Econômicas e Psicologia. A instituição reúne um total de 40 mil alunos em seus quatro câmpus: Higienópolis, Alphaville, Campinas e Rio de Janeiro. / OCIMARA BALMANT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

A prova consiste em 60 testes de múltipla escolha (com o conteúdo do ensino médio) e uma redação. Os candidatos aos cursos de Design e Arquitetura e Urbanismo também realizam uma prova de habilidade específica. A instituição tem uma equipe de profissionais especializados para atender portadores de necessidades especiais.

Serviço

Inscrição: Até 21 de novembro

Vagas: 4.340

Data da prova: Higienópolis - São Paulo (1º e 2 de dezembro) e Campinas (3 de dezembro)

Resultado: 20 de dezembro

Mensalidade: De R$ 758 a R$ 2.707

Site: www.mackenzie.br

FAAP - CONTATO COM O EXTERIOR

Convênios com universidades estrangeiras dão aos alunos a chance de estudar fora. Dentro da Faap, podem fazer disciplinas extras de outras graduações

Intercâmbio, curso de férias ou programas de dupla titulação. Uma das características marcantes da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) é a internacionalização. “Nossa instituição possui convênios com mais de 300 universidades de 50 países em cinco continentes”, explica Rogério Massaro Suriani, assessor de Assuntos Acadêmicos. “Soma-se a isso o diferencial único no mercado que é o de oferecer uma formação múltipla, em que o estudante tem a possibilidade de cursar até quatro disciplinas extras de qualquer curso de graduação por semestre, sem custos.”

Foi essa formação múltipla e, principalmente, a infraestrutura dos laboratórios e oficinas que chamaram a atenção de Roxanne Paes, quando decidiu estudar Arquitetura e Urbanismo na instituição. “Antes de fazer o vestibular, fiz uma visita técnica e conheci toda a estrutura. Hoje, percebo o quanto isso realmente fez diferença”, afirma a estudante do oitavo semestre. “Além disso, a carga horária é bem alta, o que garante o acesso a muito conteúdo, e as turmas são reduzidas, o que faz com que o atendimento do professor seja mais individualizado.”

O curso de Arquitetura é um dos carros-chefes da Faap, juntamente com outros como Publicidade e Propaganda, Cinema, Administração e Moda. No total, a instituição reúne 5 mil alunos em seus 19 cursos de graduação. / OCIMARA BALMANT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

Todos os candidatos inscritos farão um exame com 60 testes, com valor de um ponto cada (cujo conteúdo é o currículo do ensino médio), e uma redação, que vale dez pontos. Os inscritos também passam pela orientação de carreira, antes da realização da prova. A ação tem o objetivo de sanar as dúvidas dos candidatos referentes ao curso escolhido, proporcionando uma visão mais abrangente da carreira profissional.

Serviço

Inscrição: Até 18 de novembro

Vagas: 1.373 para o vestibular e 211 para o Enem

Data da prova: 20 de novembro

Resultado: 24 de novembro para exame tradicional; janeiro para Enem

Mensalidade: De R$ 1.790 a R$ 3.470

Site: www.faap.br/vestibular

CÁSPER LÍBERO - COMUNICAÇÃO FORTE

Os quatro cursos da instituição nessa área estão entre os mais bem avaliados do País. Reunião de teoria com prática garante sucesso de alunos no mercado

Localizada no cartão-postal de São Paulo, na Avenida Paulista, a Faculdade Cásper Líbero oferece quatro cursos de Comunicação que estão entre os mais bem avaliados do País: Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Rádio, TV e Internet. Resultado de uma formação que, ao aliar teoria e prática, consegue garantir que os estudantes tenham êxito no mercado de trabalho. “Nossos professores, além de titulação de mestres e doutores (cerca de 95% do quadro docente), têm atuação no mercado, em emissoras de televisão, agências, jornais diários”, afirma Carlos Costa, diretor da Cásper.

Existe também uma política da Fundação Cásper Líbero em aproveitar os alunos e os ex-alunos para exercer atividades profissionais na própria instituição. “Cerca de 130 funcionários da pós-produção da TV Gazeta, por exemplo, são formados pelo curso de Rádio, TV e Internet”, diz Costa. Essa “contratação interna” foi o que ocorreu com Fernando Adrian Gottdank, que é aluno do sexto semestre de Publicidade e Propaganda. “Escolhi a Cásper porque é uma das melhores de Comunicação e porque eu queria começar a trabalhar o mais rápido possível. Foi exatamente o que aconteceu. Na primeira semana do primeiro ano, consegui um estágio em uma produtora de eventos e nunca mais parei.” Atualmente, o jovem de 21 anos trabalha no centro de eventos da instituição. / OCIMARA BALMANT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

No processo seletivo da Cásper Líbero, o candidato responde a 50 questões de múltipla escolha e faz uma redação. A prova não tem questões de Física, Química e Biologia, mas conta com questões de Português, Geografia, História, Inglês e Matemática, além de atualidades. A proposta da Redação varia de um ano para outro, sendo que já houve prova em prosa, carta e dissertação, entre outros estilos.

Serviço

Inscrição: Até 30 de novembro

Vagas: 640

Data da prova: 11 de dezembro

Resultado: 20 de dezembro

Mensalidade: De R$ 1.947,65 a R$ 2.512,64

Site: www.casperlibero.edu.br

SENAC - REFERÊNCIA EM EAD

Instituição mantém 12 respeitados cursos a distância. Também oferece 39 graduações presenciais, como Hotelaria, Moda, Design e Gastronomia

Formado em Marketing, Jonathan Dias Holanda tem uma empresa na área de hospedagem de web. Por conta do ramo em que atua, sentiu necessidade de aprofundar seus conhecimentos em tecnologia. Pediu indicação aos colegas da área e optou pelo curso de Gestão de Tecnologia no Senac, na modalidade a distância.

“O EAD foi o melhor para mim porque eu consigo ter flexibilidade, mas engana-se quem pensa que é mais fácil. É preciso muita disciplina e a gente precisa participar de webconferência, fazer as atividades para inclusive ter a presença computada.”

Além dos 39 cursos presenciais de graduação – muitos entre os melhores do País, como Hotelaria, Gastronomia, Arquitetura, Moda e Design –, o Senac é referência na modalidade a distância: são 12 cursos, sendo uma licenciatura, dois bacharelados e nove graduações tecnológicas.

“O modelo pedagógico prevê uma formação que transcende o ensino de conteúdos específicos”, afirma Willian Lazaretti, coordenador de Graduação EAD do Centro Universitário Senac – Santo Amaro. Em relação à metodologia, a instituição mantém disponível aos estudantes uma plataforma que possibilita o acesso mesmo em trânsito. “O aluno pode acessar de diferentes dispositivos, como tablets e smartphones, além dos tradicionais computadores e notebooks.”/ OCIMARA BALMANT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

O processo seletivo para entrar nas graduações do Senac é composto por uma prova de Redação e apresentação do histórico escolar do ensino médio ou pelo uso da nota da redação obtida no Enem, a critério do candidato.

Serviço

Inscrição: Até 19 de fevereiro de 2017 (presencial) e 26 de fevereiro de 2017 (EAD) – essas são as datas das últimas provas; consulte todas as datas no site

Vagas: 4,3 mil

Data da prova: 25 de fevereiro de 2017 (presencial) e 2 de março de 2017 (EAD)

Resultado: 3 de março (presencial) e 6 de março (EAD)

Mensalidade: De R$ 328 a R$ 375 (EAD); de R$ 477,60 a R$ 1.896 (presencial)

Site: www.sp.senac.br e www.ead.senac.br

FEI - LINHA DE PRODUÇÃO

Proximidade com polo industrial do ABC faz fama da faculdade, que possibilita aos alunos estágios e treinamentos durante a graduação em Engenharia

A localização da sede já dá o tom da instituição que nasceu há 75 anos na capital paulista e migrou nos anos 1960 para São Bernardo do Campo, exatamente para acompanhar e qualificar profissionais do polo industrial então em desenvolvimento. Nascia aí a tradição da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), que soma oito cursos de Engenharia: Civil, Automação e Controle, Produção, Elétrica, Mecânica, Materiais, Química e Têxtil.

“A proximidade que a FEI mantém com os setores produtivos permite que as discussões sobre os avanços tecnológicos e sociais possam ser feitas ouvindo esse importante segmento da sociedade”, explica a vice-reitora de extensão e atividades complementares, Rivana Marino. “Esse relacionamento também permite que os alunos tenham fácil acesso ao mercado de trabalho, desde os últimos anos da graduação.”

Foi essa tradição que fez com que Marcela Murgia sonhasse estudar ali. “Desde que entrei no ensino médio, a FEI estava nos meus planos. Quando conheci o câmpus, eu me apaixonei.” Para conseguir a vaga, mergulhou nos estudos e fez história: no início do ano, teve a melhor nota no vestibular em Engenharia da FEI.

Bolsista do programa de assistência social, a jovem aproveita ao máximo a estrutura da instituição – com laboratórios de ponta, professores experientes e grade curricular conectada com o mercado – para sair de lá direto para uma grande empresa. / OCIMARA BALMANT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

O processo seletivo da FEI ocorre em dois dias, com provas de múltipla escolha e a redação. No primeiro dia de exame (em 3 de dezembro), os alunos respondem a questões de Português, Matemática e Inglês. No dia 4, é a vez de Física, Química, Biologia, História e Geografia (para os cursos de Engenharia e Ciência da Computação) e Ciências, História e Geografia (para o curso de Administração), além de Redação.

Serviço

Inscrição: Até 23 de novembro

Vagas: Não divulgado

Data da prova: 3 e 4 de dezembro

Resultado: 8 de dezembro

Mensalidade: De R$ 1.200 a R$ 2.078

Site: www.portal.fei.edu.br

INSPER - JOVEM REFERÊCIA

Com três cursos de graduação entre os melhores do País em suas áreas, a instituição criada há apenas 15 anos aposta na formação multidisciplinar

Na escola em que Sarah Vendrame fez o ensino médio, a orientação era apenas uma: alunos com boas notas deveriam prestar vestibular somente nas instituições públicas. “Era uma ideia de que universidade de referência tinha de ser pública e muita pressão para que isso ocorresse”, lembra a jovem de 20 anos.

Ela se surpreendeu ao conhecer o Insper, aconselhada pela mãe, que trabalha perto do câmpus da instituição. “Eu me apaixonei pela infraestrutura e pela proposta pedagógica, que dá foco à formação analítica”, conta a estudante do quarto semestre de Economia.

Com apenas 15 anos de existência, o Insper é referência nas três graduações que oferece: Economia, Administração e Engenharia – todas elas entre as melhores do País. Um dos pontos que colabora para essa imagem é a integração dos cursos. “Não temos departamento, a diretoria é única porque o profissional é multidisciplinar e precisa usar as diversas áreas do conhecimento”, afirma a coordenadora de graduação, Luciana Yeung. Os estudantes de Administração e Economia, por exemplo, têm aulas juntos até o fim do segundo ano. “O aluno até pode fazer uma transição se decidir trocar de graduação ou ficar um ano a mais e se formar em dois cursos.” A instituição oferece bolsa de estudo – restituível ou não – mediante renda familiar e performance no processo seletivo. / OCIMARA BALMANT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

Na primeira fase, para todas as graduações, o aluno responde a questões de múltipla escolha e realiza duas redações. Na segunda fase, só para Engenharia, os alunos têm de construir algum artefato e participar de uma dinâmica de grupo. Os candidatos selecionados no processo via Enem participarão apenas da segunda fase.

Serviço

Inscrição: Até 31 de outubro – via Enem, até 13 de janeiro

Vagas: 345

Data da prova: Administração e Economia: 15 de novembro; Engenharias: 15 de novembro (primeira fase) e 20 e 21 de janeiro (segunda fase)

Resultado: Administração e Economia (6 de dezembro – ou 20 de janeiro via Enem), Engenharias (24 de janeiro)

Mensalidade: De R$ 3.136 a R$ 3.920 (em 2016)

Site: www.insper.edu.br/vestibular/inscricao

METODISTA - TEORIA E PRÁTICA

Com cursos presenciais e a distância, a universidade acredita em um equilíbrio entre a atuação no mercado e o fomento à pesquisa científica

Equilíbrio entre a necessidade de mercado e o desenvolvimento de pesquisa científica. Esse é o diferencial do projeto pedagógico da Universidade Metodista, instituição que reúne aproximadamente 20 mil alunos matriculados em 66 cursos de graduação, entre presenciais e EAD. “A prática e a reflexão de mercado são necessárias, mas o olhar de pesquisador, que é lento e distante do calor dos acontecimentos, permite outro tipo de criticidade. O desafio é saber equilibrar”, afirma o reitor da instituição, Fábio Botelho Josgrilberg.

A estratégia foi montar um corpo docente em que se mesclam profissionais com atuação de mercado com professores dedicados à produção científica. Com cerca de 40 linhas de pesquisa, a instituição tem até uma agência responsável por informar o público externo e interno sobre a ciência produzida ali.

Entre os carros-chefes da Metodista estão os cursos de Psicologia, Medicina Veterinária e Jornalismo. Foi o nome forte na área de Comunicação que despertou o interesse de Ariadne Aquino, que está no último semestre do curso de Marketing. Ela terminará o curso certa do aprendizado e com a prova de que o mercado se interessa por ela. Aos 21 anos, ela já está contratada como auxiliar de Marketing em uma organização. “É interessante porque, assim que comecei a trabalhar, via na empresa muito do que os professores falam. Conforme o tempo passa, começo a levar minha experiência profissional para a aula, o que tanto agrega como possibilita que os professores me ajudem no desenvolvimento de tarefas.” / OCIMARA BALMANT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

Os inscritos para o vestibular da Metodista devem responder 40 questões de múltipla escolha com o conteúdo previsto do ensino médio, com valor total de cem pontos, e produzir uma redação cujo valor máximo também é de cem pontos.

Serviço

Inscrição: Até 18 de novembro

Vagas: 5.208

Data da prova: 19 e 20 d e novembro

Resultado: 22 de novembro

Mensalidade: De R$ 462,22 a R$ 2.632,22

Site: www.portal.metodista.br

BELAS ARTES - CRIATIVIDADE EM TUDO

Universidade investe em tecnologia de ponta em seus laboratórios e inaugurou um de realidade virtual. Profissionais do mercado são convidados a dar aulas

“O que mais se destaca aqui é a criatividade. Está em todo lugar. Você anda pelos corredores e vê os trabalhos dos alunos expostos em cada canto”, conta Ellora Barros, aluna do quarto semestre de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes. Para fomentar o lado criativo e empreendedor dos alunos, a Belas Artes investe em tecnologia de ponta. Em 2016, a universidade inaugurou um laboratório de realidade virtual do mundo. “Essa tecnologia é uma tendência no mercado e nossos alunos serão capazes de produzir conteúdo para uma nova maneira de olhar”, diz Patrícia Cardim, diretora-geral da Belas Artes.

O professor convidado do laboratório é Ricardo Laganaro, diretor da produtora O2 Filmes. Assim como ele, outros profissionais renomados fazem parte do corpo docente da Belas Artes. “São 300 professores, desde aqueles com 40 anos de casa até ex-alunos que se tornam parte da equipe. Só contratamos doutores, mas nossos especialistas convidados deixam o aluno a par do que ocorre no mercado de trabalho”, afirma a diretora. Os 5 mil alunos das 15 graduações passam por coaching individual de gestão de carreiras e são incentivados a inscrever trabalhos em eventos nacionais e internacionais. “Neste ano, fomos a única instituição da América Latina a participar do Salão Satélite de Milão com projetos de nossos estudantes.” / LEONOR MACEDO, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

O candidato pode optar pela melhor data para realizar a prova: 1º ou 3 de dezembro. Em um só dia, ele responde às 60 questões de múltipla escolha com temas do ensino médio e atualidades, faz Redação e uma prova de habilidade específica para testar seus conhecimentos básicos sobre o curso escolhido. Quem não conseguir nessas datas também pode agendar a prova, para ser realizada a partir de 12 de dezembro.

Serviço

Inscrição: Até 24 de novembro

Vagas: 2.250

Data da prova: 1º ou 3 de dezembro

Resultado: 5 de dezembro

Mensalidade: De R$ 1.595 (Mídias Sociais Digitais) a R$ 4.145 (Arquitetura e Urbanismo diurno)

Site: www.belasartes.br

CULTURA INGLESA - IMERSÃO EM INGLÊS

Para que os alunos alcancem proficiência na língua estrangeira, a instituição mantém o idioma presente em todas as aulas de sua única graduação

Reconhecida pelos cursos livres de inglês, a Cultura Inglesa se propõe a reproduzir a mesma excelência em seu único curso de graduação: Licenciatura em Letras - Inglês. Nesse cenário, é claro que o que a distingue é o peso da língua inglesa. Em todo o curso, são 864 horas de desenvolvimento do uso do idioma, o que confere boa proficiência e permite ao aluno atingir o nível avançado na conclusão.

Nos dois primeiros anos, os estudantes têm seis aulas de inglês semanalmente. O suficiente para que todos alcancem um conhecimento nivelado e sejam capazes de compreender as aulas dos dois últimos anos da graduação, quando todo o conteúdo do curso é apresentado apenas em inglês.

“Além disso, a graduação conta com um sistema de tutoria, baseado no modelo europeu, que oferece aos alunos encontros semanais, presenciais ou online, com acompanhamento e orientação de ensino-aprendizagem”, explica a gerente executiva da faculdade, Lizika Goldchleger.

Érika Nina Hohn é aluna do quarto semestre. Formada em Ciência da Computação, com mestrado e doutorado, ela decidiu se dedicar à linguagem. Na hora de escolher a instituição, ficou entusiasmada com o projeto da Cultura Inglesa. “Duas coisas me chamaram muito a atenção: o acompanhamento por tutoria do início ao fim do curso e o número de horas-aula dedicadas ao aprendizado e fluência da língua inglesa.” / OCIMARA BALMANT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

O processo seletivo para os interessados em fazer faculdade de Letras na Cultura Inglesa é realizado em uma prova única. A seleção inclui 35 testes de múltipla escolha (é cobrado todo o conteúdo previsto do ensino médio) e uma redação. No último exame, no meio deste ano, o tema proposto foi mobilidade urbana.

Serviço

Inscrição: Até 9 de dezembro

Vagas: 100

Data da prova: 18 de dezembro

Resultado: 11 de janeiro de 2017

Mensalidade: R$ 1.143

Site: www.faculdadeculturainglesa.com.br

MAUÁ - TROCA ENTRE CURSOS

Instituição incentiva a cooperação entre suas 11 graduações. Espaços físicos são planos e, em alguns casos, até integrados, para facilitar o contato

No câmpus do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em São Caetano do Sul, as paredes estão caindo. Não porque a estrutura é antiga. Pelo contrário: isso faz parte de uma nova maneira de pensar a instituição. “Derrubamos as paredes de alguns laboratórios para que sejam integrados e os alunos de diversos cursos estudem juntos”, diz José Carlos de Souza Junior, reitor do IMT. “Somos uma universidade tradicional em Engenharia, mas não paramos no tempo. Hoje, as pessoas buscam profissionais que tenham a visão geral do problema para que o solucionem por completo. Por isso, os currículos dos 11 cursos conversam entre si. Cooperação é a palavra-chave da nossa metodologia.”

O câmpus de São Caetano do Sul tem 130 mil metros quadrados. “Ele é todo horizontal. A ideia é que o aluno venha para cá não só para assistir às aulas, mas que use o espaço durante dia todo”, explica o reitor. O IMT aposta em parcerias com grandes empresas, a fim de mostrar aos alunos como está o mercado e também para manter sua estrutura. O aluno Lucas Castro, do quinto ano de Engenharia Eletrônica, entendeu bem a proposta. “Passo o dia inteiro na universidade e isso me propicia um networking enorme. Aqui os alunos aprendem a falar em público e a apresentar o seu projeto para empresários. Meu TCC (trabalho de conclusão de curso) foi patrocinado pela Rede Globo.” / LEONOR MACEDO, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

O vestibular é realizado em um só dia. A prova é composta por Redação e perguntas sobre o conteúdo do currículo do ensino médio. Para os cursos de Administração e Design, as questões são de múltipla escolha sobre Comunicação e Expressão, Conhecimentos Gerais, Inglês, Biologia e Matemática. Para Engenharia, além das perguntas de múltipla escolha, há questões dissertativas de Química, Física e Matemática.

Serviço

Inscrição: Até 14 de novembro

Vagas: 1.210

Data da prova: 19 de novembro

Resultado: A partir de 25 de novembro

Mensalidade: De R$ 1.540,40 (Administração) a R$ 2.523,24 (Engenharia noturna ou diurna de 5 anos)

Site: www.maua.br

UNIP - ESTRUTURA MODERNA

Com 169 mil estudantes em cerca de 25 cidades do País, universidade aposta em salas amplas e bem equipadas e em mestres e doutores no corpo docente

De acordo com o Censo da Educação Superior, realizado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2012, a Universidade Paulista (Unip) é a maior instituição de ensino superior do Brasil em número de alunos: são 169 mil em cerca de 25 cidades do País. “Nossa proposta acadêmica é moderna, aliada a uma completa estrutura universitária e tecnológica”, afirma Marilia Ancona Lopez, vice-reitora de Graduação. “Temos 750 mil metros quadrados de câmpus universitários. Os alunos contam com salas de aulas amplas, laboratórios bem equipados, bibliotecas, teatros e anfiteatros para palestras e atividades culturais, entre outros ambientes.”

Os alunos também têm a oportunidade de atuar em serviços gratuitos à população, como atendimento jurídico e psicológico, clínicas de odontologia, fisioterapia, enfermagem, nutrição, biomedicina e um hospital veterinário.

O corpo docente é composto por mestres e doutores, em sua maioria. Para Gilson Germano Junior, aluno do quarto semestre de Direito, foi a qualidade dos professores que mais chamou sua atenção ao se decidir pela Unip. “Eles passam o conteúdo de uma forma que não tem como esquecer. Nunca saí da universidade e voltei para casa com uma dúvida, mas, se acontecesse, professores também estão disponíveis fora do horário de aula e atendem até por WhatsApp.” / LEONOR MACEDO, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

O processo seletivo é composto por uma prova tradicional, com 25 questões multidisciplinares e Redação. Não há taxa de inscrição e quem não puder fazer a prova nos dias estabelecidos pela Unip pode agendar a prova até 31 de outubro. O conteúdo do exame é de ensino médio, em todas as áreas do conhecimento.

Serviço

Inscrição: Até 28 de outubro – também é possível agendar prova até 24 horas antes do exame, a ser realizado até 31 de outubro

Vagas: 115 ou 230 por turno, dependendo do curso e do câmpus

Data da prova: 29 de outubro

Resultado: 48 horas úteis depois do exame

Mensalidade: De R$ 390,70 (Letras, licenciatura em Português/Inglês, no turno da manhã, no câmpus Pinheiros) a R$ 2.603,47 (Odontologia, no turno diurno (manhã e tarde), no câmpus Goiânia)

Site: www.unip.br

UMC - EXPANSÃO CONSTANTE

Em seus 54 anos, a universidade foi ampliando os cursos oferecidos e soma mais três para 2017: Engenharia Ambiental, Gestão Hospitalar e Estética e Cosméticas

Na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), que completa 54 anos em novembro, os cursos de Saúde são os mais tradicionais, os primeiros a serem criados e os mais concorridos até hoje. Com mais de 20 mil alunos, a instituição foi aumentando seu cardápio com o decorrer dos anos. Atualmente, são 67 cursos de graduação e outros três começam a funcionar no primeiro semestre de 2017: Engenharia Ambiental, Gestão Hospitalar e Estética e Cosméticas.

É uma ampliação feita com critério e pesquisa ao mesmo tempo em que os cursos mais tradicionais também são revistos. “Fazemos uma constante atualização da grade disciplinar, que ocorre de acordo com as expectativas do mercado de trabalho e tendências do ensino superior”, afirma o pró-reitor de graduação do câmpus Mogi das Cruzes, Claudio José Alves de Brito. Além da sede em Mogi das Cruzes, a UMC também mantém um câmpus na zona oeste da cidade de São Paulo.

Morador de Mogi das Cruzes, Mateus Cuba Lunardi já sabia que seria na UMC que estudaria Engenharia Civil. “Além de ser na minha cidade, eu acredito que, na região do Alto Tietê, ela é uma das que têm melhor estrutura, que pode me ajudar a crescer na minha área.” Como ele é aluno do segundo semestre, ainda é cedo para conseguir um estágio na área. Mas trabalho Lunardi já conquistou: o estudante atua como aprendiz no próprio câmpus. / OCIMARA BALMANT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Como é a seleção

Os candidatos respondem a uma prova objetiva com 20 questões e elaboram uma redação. O processo seletivo para o curso de Medicina é diferente: além das 20 questões e da Redação, é preciso responder a nove questões discursivas.

Serviço

Inscrição: Até 3 de fevereiro de 2017 (há vestibular agendado até 25 de fevereiro). Para Medicina, a inscrição vai até 6 de dezembro

Vagas: 16.800

Data da prova: 12 de novembro, 3 de dezembro, 7 de janeiro de 2017 e 4 de fevereiro de 2017. Para Medicina, a prova ocorre em 11 de dezembro

Resultado: 13 de novembro, 4 de dezembro, 8 de janeiro de 2017 e 5 de fevereiro de 2017 (resultado de Medicina em 19 de dezembro)

Mensalidade: De R$ 330 a R$ 6.481 (Medicina)

Site: www.vestibularumc.com.br

OUTROS VESTIBULARES - PARA BOTAR NA AGENDA

Mais universidades têm vagas de graduação disponíveis para 2017. Confira

UNIVERSIDADE IBIRAPUERA (UNIB)

Inscrição: Até 2 de dezembro

Vagas: 1.000

Data da prova: 3 de dezembro, mas também é possível fazer vestibular agendado

Resultado: 4 de dezembro ou em até 24 horas após a prova agendada

Mensalidade: De R$ 366,66 a R$ 1.008,32

Site: www.ibirapuera.br

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA)

Inscrição: Encerrada

Vagas: 110

Data da prova: De 13 a 16 de dezembro

Resultado: A partir de 30 de dezembro

Mensalidade: Grátis

Site: www.vestibular.ita.br

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

Inscrição: Até 1º de dezembro

Vagas: 2.000

Data da prova: 3 de dezembro

Resultado: 5 de dezembro

Mensalidade: De R$ 595 a R$ 1.825

Site: www.fiap.com.br

FUNDAÇÃO ÁLVARES PENTEADO (FECAP)

Inscrição: Até 20 de fevereiro de 2017

Vagas: 2.225

Data da prova: Há várias datas para a prova; a próxima é 19 de novembro

Resultado: Quatro dias após a prova

Mensalidade: De R$ 869 a R$ 1.589

Site: www.fecap.br

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE)

Inscrição: Aberta por tempo indeterminado

Vagas: Não divulgado

Data da prova: Agendada, de segunda a sábado

Resultado: Até 24 horas depois da prova

Mensalidade: Não divulgada

Site: www.uninove.br

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO

Inscrição: Encerrada para Medicina (ingresso por meio da Fuvest); para outras graduações, até 7 de dezembro

Vagas: 250 (sendo 120 em Medicina)

Data da prova: Para as demais graduações (exceto Medicina), 11 de dezembro

Resultado: A data não foi informada

Mensalidade: R$ 5.051,00 (Medicina) – para as demais graduações, não divulgada

Site: www.fcmsantacasasp.edu.br