Grupo que controlava universidades descredenciadas é multado em R$ 10 mil

RIO - O Grupo Galileo, mantenedor da Universidade Gama Filho e do Centro Universitário da Cidade (UniverCidade), foi multado em R$ 10 mil por descumprimento da liminar que fixava o prazo de cinco dias para que fossem anunciadas medidas que protegessem os mais de 12 mil alunos das duas instituições.

As universidades foram descredenciadas pelo Ministério da Educação há duas semanas, por causa das dívidas da Galileo, que somam R$ 900 milhões e inviabilizaram o bom andamento dos cursos.

Segundo a liminar, concedida no dia 17 de janeiro, o grupo deveria ter prestado informações sobre local e quantidade de funcionários colocados à disposição dos alunos para entrega de documentos e retirada de dúvidas, "o que não foi feito", segundo o MP. A próxima audiência para tratar do caso está marcada para o dia 3 de fevereiro.

Os alunos estão sendo assistidos pelo MEC na transferência para outras universidades particulares do Rio. Pelo cronograma do governo, todos estarão em sala de aula já para o início do ano letivo, em março, depois do carnaval.