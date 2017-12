Grupo Estado fará debate com candidatos à reitoria da USP

O Grupo Estado fará no dia 6 de outubro um debate com os oito candidatos a reitor da USP. Nos últimos dias, mais um nome apareceu na disputa: o do matemático Francisco Miraglia. Qualquer um dos cerca de mil professores titulares da instituição pode receber votos no primeiro turno, que será em 20 de outubro. Oito deles vão compor a lista que vai para o segundo turno, em 10 de novembro. Uma lista tríplice, então, será formada para ser enviada ao governador José Serra (PSDB). O debate entre os oito candidatos será realizado no auditório do Estado e a TV Estadão vai transmiti-lo. As inscrições deverão ser feitas pela internet. A data e o endereço serão divulgados em breve.