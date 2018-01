Grevistas da USP têm opiniões diferentes sobre invasão da reitoria

Os servidores grevistas da Universidade de São Paulo (USP) que já invadiram e ocuparam o prédio da reitoria tentam convencer os demais funcionários a fazer o mesmo. Mas a maioria dos manifestantes presentes ao ato não quer entrar no edifício, com medo de represálias.

A indecisão fez com que o Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp) realizasse uma reunião em frente à garagem da reitoria para discutir as ações. Grevistas e estudantes encapuzados quebraram duas portas do acesso de carros para conseguir entrar no edifício.

"Vamos manter a ocupação até quando for necessário", defendeu o ex-funcionário da USP Claudionor Brandão. Ele foi demitido em 2008, mas continua ligado ao Sintusp.

