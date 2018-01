Grevistas da USP decidem próximas atividades da paralisação

No segundo dia de ocupação do prédio da reitoria da USP, os servidores grevistas realizaram assembleia para discutir algumas atividades da paralisação, iniciada em 5 de maio.

Nesta quinta-feira, ônibus devem sair em direção à Assembleia Legislativa, onde ocorre uma audiência pública convocada pelo deputado estadual Carlos Gianazzi (PSOL). Os reitores das três universidades estaduais paulistas - USP, Unesp e Unicamp - foram convidados para a sessão.

Para a sexta-feira, está marcada uma palestra com o professor da Faculdade de Direito Jorge Luiz Souto Maior, que emitiu parecer no dia 21 de maio em que reconhece o direito de greve dos funcionários da USP.

Já na segunda-feira, representantes do Fórum das Seis, entidade que reúne os sindicatos dos professores e dos servidores da USP, Unesp, Unicamp e do Centro Paula Souza, vão a Campinas para tentar se encontrar o reitor da Unicamp, Fernando Costa - atual presidente do Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp). Eles vão pedir a reabertura de negociações salariais.

"Queremos reabrir as negociações há vários dias, mas sem resposta", diz Marcelo Santos, representante dos funcionários da USP no conselho universitário da instituição. Segundo ele, o movimento grevista mantém fechados os prédios da prefeitura do câmpus, da antiga reitoria e da Coordenadoria de Assistência Social (Coseas), além da reitoria, invadida e ocupada na última terça-feira. "Vamos concentrar nossas atividades aqui na reitoria, pela sua importância política e operacional."