Greve teve adesão de 1% dos professores, diz governo A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo divulgou, no início da noite desta segunda-feira, que apenas 1% dos professores estaduais aderiram ao primeiro dia de greve da categoria, iniciada hoje. Já o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp) informou que deve divulgar balanço da adesão à greve amanhã. Neste primeiro dia, o grupo do sindicato que compõe o comando de greve percorreu várias escolas para convencer os professores a aderir ao movimento.