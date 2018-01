Greve já tem adesão de 39 universidades federais, diz sindicato

O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), nesta quinta-feira, 18, que o número de universidades que aderiram à greve dos professores já chega a 39. Ontem, quando foi deflagrada a paralisação, 33 instituições de ensino superior haviam decidido pelo movimento.

Os docentes pedem a reestruturação do plano de carreira e melhoria das condições de trabalho nos novos câmpus que foram criados nos últimos anos por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).

O comando de greve da Andes informou que o atual plano de carreira não permite crescimento satisfatório do professor ao longo da carreira. O sindicato informou ainda que foram feitas mais de dez reuniões com o Ministério do Planejamento para revisão do documento, mas não houve avanço na negociação.

O Ministério da Educação (MEC) disse em nota que tem confiança no diálogo e no zelo pelo regime de normalidade das atividades dos câmpus universitários federais. O governo ressalta que o aumento de 4% negociado em 2011 está garantido por medida provisória assinada no dia 11 de maio. O aumento será retroativo a março, conforme previsto no acordo firmado com os sindicatos.

Abaixo, a lista com as universidade que já aderiram à greve:

Universidade do Reconcavo da Bahia (UFRB)

Universidade Vale do Saõ Francisco (UNIVASF)

Universidade Federal de Goiás (campus de catalão)

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Universidade Federal do Acre (UFAC)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)

Universidade Federal do Amazonas (ADUA)

Universidade Federal de Roraima (SESDUF-RR)

Universidade Federal Rural do Amazonas (ADUFRA)

Universidade Federal do Pará /Central (ADUFPA)

Universidade Federal do Pará /Marabá (SINDUFPA-MAR)

Universidade Federal do Oeste do Pará (SINDUFOPA)

Universidade Federal do Amapá (SINDUNIFAP)

Universidade Federal do Maranhão (APRUMA)

Universidade Federal do Piauí (ADUFPI)

Universidade Federal do Semi-Árido (Mossoró) (ADUFESA)

Universidade Federal da Paraíba (ADUFPB)

Universidade Federal de Campina Grande / Patos (ADUFCG-PATOS)

Universidade Federal da Campina Grande / Cajazeiras (ADUC)

Universidade Federal de Campina Grande (ADUFCG)

Universidade Federal Rural de Pernambuco (ADUFERPE)

Universidade Federal de Alagoas (ADUFAL)

Universidade Federal de Sergipe (ADUFS)

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (ADFMTM)

Universidade Federal de Uberlândia (ADUFU)

Universidade Federal de Viçosa (ASPUV)

Universidade Federal de Lavras (ADUFLA)

Universidade Federal de Ouro Preto (ADUFOP)

Universidade Federal de São João Del Rey (ADFUNREI)

Universidade Federal do Espírito Santo (ADUFES)

Universidade Federal do Paraná (APUFPR)

Universidade Federal do Rio Grande (APROFURG)

Universidade Federal do Mato Grosso (ADUFMAT)

Universidade Federal do Mato Grosso / Rondonópolis (ADUFMAT-ROO)

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (ADUR-RJ)

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (SINDFAFEID)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (SINDUTF-PR)

Instituto Federal do Piauí (SINDCEFET-PI)

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (SINDCEFET-MG)