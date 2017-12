Greve dos professores em SP chega ao segundo dia Cerca de 55% das escolas estaduais de São Paulo aderiram à greve nesta terça-feira, de acordo com a contagem do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp). No entanto, segundo a Secretaria Estadual de Educação, menos de 1% da categoria aderiu ao movimento - que a pasta classifica como "tentativa de greve" - e as escolas estaduais funcionaram normalmente hoje. A secretaria tem afirmado que a greve é apenas política.