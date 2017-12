Greve de professores em SP é eleitoral, diz Paulo Renato Com a maioria das escolas em funcionamento, a greve dos professores da rede estadual de São Paulo se transformou em uma queda de braço entre o sindicato da categoria (Apeoesp), ligado à Central Única dos Trabalhadores (CUT), e o governo do Estado, do PSDB. O secretário da Educação, Paulo Renato Souza, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, disse que o movimento é "eminentemente eleitoral".