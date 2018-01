Gráfica RR Donnelley Moore vai imprimir provas do Enem

BRASÍLIA - A gráfica RR Donnelley Moore vai imprimir as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010. O anúncio foi publicado hoje (9) no Diário Oficial da União.

A gráfica foi escolhida em pregão eletrônico que classificou as empresas a partir do menor preço apresentado. O valor do contrato a ser pago pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) será de R$ 68,83 milhões. Além do preço, foram exigidos atestados de capacidade técnica, requisitos de segurança do prédio e experiência comprovada da gráfica em eventos do mesmo porte.

O menor preço pelo serviço foi oferecido pela gráfica Plural – R$ 64,85 milhões – que foi excluída da disputa pela Justiça por não cumprir as medidas de segurança exigidas na licitação. A empresa chegou a entrar com um mandado de segurança e interromper o pregão para voltar à concorrência. Mas a liminar foi suspensa. Foi na gráfica Plural que, no ano passado, as provas do Enem foram roubadas. Por causa do incidente, a prova que seria realizada em novembro foi cancelada e adiada para dezembro.

O pregão para definir a gráfica que vai imprimir as provas do Enem 2010 foi iniciado em julho.