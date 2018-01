Governo vai exigir reposição integral de aulas nas universidades, diz Mercadante

BRASÍLIA - O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse nesta quarta-feira, 15, que o governo federal vai exigir a reposição integral das aulas nas universidades, assim que acabar a greve.

“No caso da educação, não interessa o desconto do salário, o que vamos exigir é a reposição com qualidade e integral das aulas para que os alunos tenham seus interesses preservados, já tiveram prejuízo muito grande com essa paralisação”, afirmou o ministro, após participar de cerimônia de anúncio no Palácio do Planalto do Programa de Concessões de Rodovias e Ferrovias.

“Em algumas universidades, (o calendário) irá avançar dezembro, janeiro e fevereiro, vai ter muito professor que vai trabalhar nas férias para repor as aulas eu não foram dadas no período regular.”

Mercadante disse que o governo está “bastante otimista” com o andamento das negociações com os servidores técnico-administrativos e com o “sentimento geral dos professores que, entendendo a qualidade da proposta que foi apresentada, cada vez sinalizam mais o desejo de voltar à sala de aula”.

“(A proposta dos professores) É a melhor proposta do governo. Eu não conheço nenhuma categoria do setor público e privado que tenha uma proposta como essa, que tenha 25% de reajuste no mínimo nos próximos três anos, chegando a 44% de reajuste e reduzindo os intervalos da carreira de 17 para 13 níveis... é uma proposta que tem de ser recebida com a importância que tem. É um investimento de R$ 4,3 bilhões que o Estado vai tirar de outras áreas para priorizar os docentes universitários”, afirmou.