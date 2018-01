Governo repassa R$ 1,2 mi para ações de segurança no Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai transferir para o Ministério da Defesa recursos no valor de R$ 1,2 milhão da Lei Orçamentária Anual/2009. Os recursos vão financiar as ações de segurança no armazenamento e transporte das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009, que serão aplicadas nos dias 5 e 6 de dezembro próximo. A portaria autorizando o repasse foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 18. Veja também: Unesp vai usar Enem em vestibular MEC faz campanha para resgatar imagem do Enem Candidatos do Enem receberão cartão de confirmação até 30 de novembro Após a impressão, as provas serão levadas para o 4º Batalhão de Infantaria Leve e para o 2º Batalhão de Polícia do Exército, sediados em Osasco, São Paulo. Essas unidades estão encarregadas de escoltar os comboios da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) aos 64 pontos de distribuição em todo o país. Estão encarregados da segurança, também, a Polícia Federal, Marinha e Aeronáutica.