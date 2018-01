Governo liberou R$ 1,1 bi para pagar atrasos do Fies, dizem deputados

BRASÍLIA - Em reunião nesta quinta-feira, 28, com a bancada gaúcha no Ministério da Educação (MEC), o secretário-executivo da pasta, Luiz Cláudio Costa, afirmou a parlamentares e reitores que a Fazenda liberou R$ 1,1 bilhão para regularizar repasses a universidades que oferecem matrículas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A informação é de dois deputados que participaram do encontro, Jerônimo Goergen (PP) e Alceu Moreira (PMDB).

Costa, disseram os parlamentares, informou que a Fazenda havia desbloqueado o dinheiro na semana passada.

O encontro, do qual também participou o ministro Renato Janine Ribeiro, havia sido intermediado pelos deputados a pedido de reitores de instituições que lidam com atrasos no recebimento da verba.

"Há atrasos no Fies de três, quatro meses, o que inviabiliza essas universidades", disse Moreira. "Não sabemos se o valor é suficiente (para regularizar) tudo, mas pelos menos abre uma perspectiva", acrescentou Goergen.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com os deputados, os reitores foram comunicados pelo secretário-executivo que os recursos já estavam liberados e que eventuais atrasos que persistissem se deviam a problemas burocráticos.