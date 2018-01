Governo facilitará bolsa para curso na rede particular A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) vai lançar nos próximos dias um programa-piloto para facilitar a concessão de bolsas para alunos de cursos de mestrados e doutorados em instituições particulares do País. A proposta prevê a isenção total ou parcial da mensalidade de alunos cujos projetos foram aprovados pelo programa. “A ideia é favorecer a inclusão também na pós-graduação”, afirmou o diretor de programas e bolsas no País da Capes, Emídio Cantídio.