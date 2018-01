Governo é maior obstáculo para aprovação dos 10% do PIB para educação, diz coordenador de campanha

Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, conversou na tarde desta quinta-feira, 29, com o editor do Estadão.edu, Sergio Pompeu. A aprovação na Câmara do Plano Nacional de Educação (PNE) com o item que garante o investimento de 10% do PIB na educação foi o tema central da entrevista, que acabou se estendendo para outras áreas, entre elas a validade do ensino a distância e a greve das universidades federais.

Confira abaixo o bate-papo na íntegra.