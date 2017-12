Governo diz que desocupou escolas nunca invadidas

Embora o governo Geraldo Alckmin (PSDB) tenha anunciado na quinta-feira, 26, que conseguiu reverter 38 ocupações de escolas, ao menos cinco dessas unidades nunca foram tomadas pelos alunos e uma outra só foi ocupada nesta sexta. O Estado esteve nos colégios e constatou que eles haviam registrado protestos ou tentativas de invasão contra a reorganização escolar da rede estadual paulista. Nenhuma delas – exceto a ocupada – sofrera alterações em sua rotina.

A Secretaria da Educação publicou em seu site oficial que estava “insistindo no diálogo” e em “reuniões pacíficas” e, com isso, teria conseguido a desocupação de 38 escolas no Estado para que 38 mil estudantes “retomassem as atividades escolares”. A Apeoesp, principal sindicato de professores do Estado, diz que 28 unidades informadas “jamais foram ocupadas”.

Há 19 dias, os alunos iniciaram um movimento de tomada de escolas contra a reorganização, que prevê separação por faixa etária e fechamento de 93 unidades. Até esta sexta, 190 colégios estavam invadidos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Escola Pedro Alexandrino, zona norte da capital, houve uma tentativa de ocupação frustrada. A ação ocorreu por volta das 5 horas, quando um grupo de oito alunos dos 2.º e 3.º ano do ensino médio pularam o muro do colégio e avisou ao zelador que a escola seria tomada. Uma hora depois, com a chegada do diretor e da Polícia Militar, os alunos desistiram. “Eram pessoas isoladas. Outros alunos nem ficaram sabendo disso. Abafamos para não repercutir”, contou o diretor Silvio César Dias da Silva.

Na Escola Francisco Voccio, também na zona norte, a diretora Ana Maria Serra afirmou que um grupo entrou na escola e mobilizou uma assembleia pela ocupação, que não foi aprovada. “Não aceitaram porque a escola nem vai ser fechada”, disse. Na escola Antoine de Saint Exupéry, na Vila Carbone, os pais disseram que os alunos fizeram apenas um protesto contra o fechamento do ensino médio na unidade. Já a secretaria diz que o colégio ficou fechado por oito dias. “Acho até que eles deveriam ocupar. Achei horrível a minha filha ter que mudar de escola contra a nossa vontade”, disse Juliana Morato, mãe de uma aluna de 14 anos.

Nas escolas Augusto Meirelles Reis e Joaquim Leme do Prado, ambas no Imirim, alunos fizeram assembleias pela manhã, mas não aprovaram ocupação. Já a Escola Romeu de Moraes, zona oeste, teve uma tentativa frustrada pela presença de policiais na quinta-feira. Os alunos voltaram à noite, após as aulas, e conseguiram tomar o prédio.

Em nota, a secretaria afirmou que havia acontecido nas escolas “interrupção das atividades letivas”. A contagem, diz a pasta, seguiu avisos de “movimentos contrários à reorganização”, como assembleias, acampamentos ou manifestações.