Governo divulga nota de repúdio à greve das Etecs e Fatecs

O Governo do Estado de São Paulo divulgou uma nota em repúdio à greve iniciada pelos servidores do Centro Paula Souza. Nesta sexta-feira, grevistas das escolas e faculdades técnicas do Estado se manifestaram na Avenida Paulista.

Leia abaixo:

"O Governo do Estado de São Paulo repudia o movimento grevista, uma iniciativa claramente política, patrocinada pelo sindicato no momento em que o Governo demonstra seu compromisso com a valorização do ensino técnico e tecnológico:

a) anunciou um reajuste de 11%, feito já nos primeiros meses do primeiro ano de governo;

b) definiu os critérios para a avaliação de desempenho, que será realizada em junho, e possibilitará aos que obtiverem o mérito um ganho que, somado ao reajuste, pode chegar a até 24%, ainda este ano;

c) também propôs um novo plano de carreira, que está sendo construído pelo Centro Paula Souza, com apoio de especialistas de ensino, que deverá ser apresentado num período de até 60 dias.

É importante ressaltar que benefícios como a progressão por mérito e a adoção de um novo plano de carreira dependem diretamente da participação e envolvimento efetivos dos profissionais da rede, que serão prejudicados com a radicalização do sindicato.

Hoje, dia 20 de maio, em mais um esforço de negociações, foi realizada reunião entre representantes do sindicato e das Secretarias de Gestão Pública e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e do Centro Paula Souza, na qual foram apresentadas e debatidas as questões acima relacionadas.

Esperamos o bom-senso do sindicato, reconhecendo o esforço e as ações que o

governo efetivamente está fazendo e não prejudicando o período letivo de

milhares de alunos do Centro Paula Souza."