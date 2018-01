Governo deixa de regular especializações

Na prática, a medida faz com que o governo deixe de regulamentar o setor de pós-graduações lato sensu.

Alunos que ingressarem até 31 de julho deste ano em cursos que já possuíam a chancela do MEC terão o reconhecimento do ministério em seu diploma – depois disso, o certificado será expedido apenas pela entidade. Os pedidos de novos credenciamentos foram suspensos.

Mesmo as pós-graduações lato sensu oferecidas por instituições de ensino (faculdades e universidades) deixarão de ter aval do ministério. Essas instituições, no entanto, ainda precisam do reconhecimento oficial para funcionar, pois as graduações de nível superior, assim como os programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, continuam sob supervisão do ministério.

O presidente da Câmara de Ensino Superior, órgão deliberativo do Conselho Nacional de Educação (CNE), Paulo Speller, acredita que a medida não trará grande impacto para o setor. “Antes, o MEC tinha de avaliar as condições do local, o currículo. Agora serão cursos livres, ou seja, as entidades poderão continuar a oferecer as especializações, mas sem a necessidade de aprovação”, explicou.

Segundo Speller, os membros do CNE estão atualmente discutindo novos modelos de regulamentação das especializações, como forma de garantir a qualidade dos cursos.

“Quando determinamos o fim do credenciamento especial houve um grande reação, porque as entidades consideravam importante ter esse reconhecimento”, afirmou o presidente da câmara.

O QUE MUDA

Credenciamento especial

Entidades não educacionais que ofereciam cursos de especialização precisavam de reconhecimento oficial do MEC.

Mudança

Norma de março de 2010 determinou que o MEC deixe de negar ou dar aval a pós lato sensu. Mestrados e doutorados continuam regulamentados.

Transição

Quem se matricular até 31 de julho em especializações que eram credenciadas terão o diploma reconhecido pelo MEC.