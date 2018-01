Governo de SP aprova contratação de 1.878 diretores de escola

SÃO PAULO - A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 29, que será realizado novo concurso para a contratação de 1.878 diretores de escola no Estado. Desde 2007, o governo paulista não promove seleções de diretores para as 5.147 escolas estaduais.

Muitas dessas unidades são coordenadas atualmente por diretores designados, que não passaram por concurso. A nova seleção foi autorizada nesta sexta pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). Além dos diretores, o governo de São Paulo também aprovou nesta semana a contratação temporária de 3.061 servidores, entre professores, agentes de organização e de serviços escolares.

Serão selecionados, nas próximas semanas, 2 mil professores e 1.061 agentes. A Secretaria prevê a utilização de 1.500 profissionais de educação básica II para o atendimento de alunos dos anos finais do ensino fundamental e das três séries do ensino médio. Outros 500 professores de educação básica I lecionarão para alunos dos anos iniciais.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No quadro de apoio escolar, serão contratados temporariamente 990 agentes de organização escolar e 71 agentes de serviços em diversas regiões do Estado. "A previsão é que esses funcionários reforcem as equipes das unidades de ensino em atividades como o controle dos estudantes nas dependências das escolas, manutenção da disciplina geral e organização de atividades", explicou em nota a Secretaria da Educação.