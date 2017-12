Governo de SP anuncia bônus de R$ 700 mi para servidores da Educação

Atualizada às 21h57

O governo do Estado de São Paulo vai pagar, na segunda-feira, R$ 700 milhões de bônus para 255 mil servidores de 4.030 escolas. A bonificação é calculada de acordo com a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp) - que, conforme o Estado revelou nesta semana, registrou queda de desempenho no ensino médio, estagnação no ciclo 2 do fundamental e cresceu nos anos iniciais.

Todos os funcionários, entre diretores e equipe de limpeza, das escolas que atingiram ou superaram as metas estabelecidas pelo Idesp podem ganhar até 2,9 salários a mais. Do total de contemplados, 206 mil são professores, dos quais 47 mil ganharão mais de R$ 5 mil (16 mil deles recebendo mais de R$ 8 mil).

Apesar de o porcentual de escolas que atingiram as metas ter caído (de 85,1%, em 2012, para 81% em 2013), o número de servidores que receberão o bônus cresceu 24%. O valor total também avançou, com salto de 18% em relação ao ano passado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O pagamento de bônus para servidores das escolas levando em conta o desempenho no Idesp foi adotado pelo Estado de São Paulo a partir de 2009, no governo José Serra (PSDB). A política é criticada por especialistas, que afirmam não haver pesquisas que mostrem que ela melhora a educação.

Se não atingida a meta, é calculado o avanço da escola (se avançou, por exemplo, 50% da meta, o bônus é de 1,2 salário). As faltas dos profissionais também são consideradas no cálculo do bônus. A partir deste ano, o perfil socioeconômico das escolas também foi levado em conta para o pagamento. Segundo a Secretaria da Educação do Estado, esse índice leva em consideração a situação dos estudantes, como renda mensal familiar e casa própria.

Esse novo índice é usado no cálculo em conjunto com o Idesp, que leva em conta os resultados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) em Matemática e Português, além de taxas de aprovação e abandono escolar. As escolas que não atingiram metas no Idesp não garantem o bônus, independentemente dos níveis socioeconômicos.

Consulta. Como o Estado revelou nesta semana, a qualidade da educação medida pelo Idesp caiu no ensino médio de 1,91 para 1,83 entre 2012 para 2013. No ciclo 2 do fundamental (6.º ao 9.º ano) ficou estagnado em 2,5. A rede registrou avanço nas escolas do ciclo 1 do fundamental (1.º ao 5.º ano), saltando de 4,28 para 4,42 e mantendo um ritmo de alta dos últimos anos.

A Secretaria da Educação ainda não divulgou oficialmente os dados do Idesp e os resultados Saresp. A pasta prometeu liberar hoje os boletins de cada escola para os professores consultarem os resultados que motivaram os bônus.