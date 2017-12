Governo de SP anuncia abertura de 3.330 vagas em universidade a distância

Atualizada às 15h

SÃO PAULO - Serão abertas no dia 28 de abril as inscrições para o primeiro vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que terá 3.330 vagas para cursos de Licenciatura em Química, Física, Biologia e Matemática, e Engenharia de Produção e de Computação. O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin durante a manhã, no Palácio dos Bandeirantes.

"Os alunos aprovados farão o curso pela internet com material didático preparado com apoio de universidades de São Paulo e do Centro Paula Souza. Além disso, terão aulas presenciais nos polos", disse Alckmin.

Os cursos serão ministrados 80% a distância, pela internet, e 20% presencialmente. Os encontros presenciais dos cursos oferecidos neste vestibular serão realizados quinzenalmente, no polo de apoio em que o aluno estiver matriculado. "Até o final desta década, mais da metade dos alunos de ensino superior em todo o mundo estarão estudando pela rede de computadores", afirmou o governador.

Os cursos de Engenharia têm duração de 5 anos e serão oferecidos em 18 polos distribuídos em 8 cidades do Estado: Barretos, Diadema, Franca, Jaú, Santos, São José dos Campos, São Paulo e Tarumã. As licenciaturas têm duração de 4 anos e serão oferecidas em 32 polos distribuídos em 24 cidades: Araras, Araçatuba, Barretos, Capão Bonito, Cruzeiro, Diadema, Franca, Indaiatuba, Itapetininga, Itu, Jales, Jaú, Jundiaí, Mococa, Mogi Mirim, Osasco, Pindamonhangaba, Santo André, Santos, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo e Tarumã.

As inscrições devem ser feitas no site da Univesp, das 10h do dia 28 de abril até as 23h59 de 16 de maio. No ato da inscrição, o candidato escolherá uma das duas formações (Formação de Professores ou Engenharias) e até dois polos de apoio presencial de sua preferência onde o curso escolhido estiver sendo oferecido.