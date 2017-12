Governo de SP abre nesta quinta inscrições para professor efetivo ampliar carga horária

O governo de São Paulo abriu nesta quinta-feira, 15, o período de inscrições para distribuição de aulas do próximo ano letivo. Segundo a Secretaria de Educação, a partir do ano que vem, os 181,5 mil professores efetivos e estáveis da rede estadual de ensino paulista poderão ainda acumular o cargo com a contratação temporária e aumentar a carga horária em até 65 horas semanais.

Com a mudança, um professor com jornada de 40 horas semanais, por exemplo, poderá acumular até 25 horas extras, o que representa um ganho financeiro de cerca de R$ 1.400 ao mês, além do salário-base e das gratificações que variam de acordo com cada servidor.

A medida permitirá, por exemplo, que o professor efetivo substitua outro professor, afastado por licença médica, em horário distinto de sua jornada e na mesma escola em que atua. De acordo com a secretaria, a mudança “reforça a política pela ampliação da atuação de docentes efetivos na rede estadual, que inclui também o anúncio do maior concurso da história, para ingresso de 59 mil educadores que deve ser realizado até o final do ano”.

"Nossos professores poderão agora atribuir mais aulas, o que também possibilitará ganho salarial. É uma mudança que atende às reivindicações da rede, solicitadas durante os encontros permanentes feitos com os nossos servidores. Oportunidade inédita para os docentes e uma novidade importante para os estudantes, que poderão contar com um professor substituto da mesma escola", afirmou em nota o secretário da Educação, Herman Voorwald.

Os professores interessados em acumular horas farão essa opção no momento da inscrição para o processo de escolha de aulas 2014 - procedimento que deve ser realizado pela internet até o dia 10 de setembro por todos os mais de 230 mil professores da rede estadual (considerando-se os efetivos, estáveis e temporários).

Para os candidatos à contratação temporária, é preciso fazer uma pré-inscrição em uma das 91 diretorias de ensino onde ele quer atuar para depois confirmar a inscrição online. Estes docentes passarão por um “processo seletivo simplificado”, com prova prevista para outubro.