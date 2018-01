Governo de São Paulo vai oferecer cursos online de espanhol

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Universia Brasil firmam nesta quarta-feira, 6, um acordo que visa a estimular a comunicação em língua espanhola em jovens e adultos brasileiros. Para isso, serão ofertadas 12.500 vagas de um curso online do idioma a alunos do ensino médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual.

Os estudantes interessados em fazer parte das turmas de 2013 do curso podem se inscrever até 28 de fevereiro, pelo site www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/evesp. A lista de convocados para matrícula será divulgada no dia 4 de março, a partir das 18 horas.

Os candidatos serão selecionados com base em critérios como frequência e melhor rendimento em língua portuguesa. Os alunos contemplados deverão comparecer à sua escola entre 5 a 7 de março para efetuar a matrícula. No caso de sobra de vagas, uma segunda chamada será divulgada nos dias 11 e 12 de março.

A plataforma online desenvolvida pela Universia é focada em relações entre língua e cultura e possui lições narradas por nativos de língua espanhola. O curso está estruturado em 10 módulos de 6 horas de duração cada, com 10 testes de auto-avaliação ao término de cada módulo. O programa tem como objetivo introduzir a língua espanhola para brasileiros sem nenhum conhecimento prévio do idioma.