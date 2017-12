Governo cria 16 cursos de especialização a distância para docentes

O governo do Estado de São Paulo assinou hoje um convênio com USP, Unicamp e Unesp para oferecer cursos de especialização a distância a professores e gestores da rede estadual. Ao total serão 30 mil vagas entre o segundo semestre deste ano e 2012. Serão 16 cursos de diversas disciplinas para os docentes de ensino fundamental 2 (da 5.ª à 8.ª série) e ensino médio.

Segundo o governo, o investimento para o programa, chamado de Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor), será de R$ 109 milhões.

A participação dos docentes é voluntária e os critérios de seleção serão divulgados no Diário Oficial a partir de maio. Só foi adiantado que a escolha vai privilegiar os professores de escolas que inscreverem equipes. Para incentivar as inscrições, os cursos contarão pontos na carreira do professor, o que pode ajudar na hora de conseguir bônus.

Segundo o governador de São Paulo, José Serra, o Redefor é um incentivo à reciclagem. "O programa é afinadíssimo com a nossa orientação à frente do governo do Estado em relação à educação, que está focalizada na sala de aula", afirmou durante a solenidade de lançamento do programa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Introduzimos a ideia de professores prestarem exames. Agora estamos oferecendo condições de aprimoramento", disse o secretário da Educação, Paulo Renato Souza.

Para o reitor da Unicamp, Fernando Ferreira Costa, as três universidades públicas estaduais de São Paulo estão cumprindo sua função social. "O trabalho fundamental da universidade é educar. Para que isso seja feito, é necessário que haja extensão do conhecimento produzido lá."

Na semana passada, o governador formalizou a criação do primeiro curso a distância em parceria com a USP - também voltado a professores da rede pública.

(Atualizado no dia 30/3/2010. Com correção em relação ao número de vagas)