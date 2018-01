Governo anuncia liberação de R$ 47,6 milhões para reforma de hospitais universitários

O governo federal autorizou nesta quinta-feira, 13, a liberação de R$ 47,6 milhões para a reforma de cinco hospitais universitários em São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Rio Grande (RS) e Dourados (MS). Os recursos são oriundos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) para reformas e modernização do parque tecnológico.

Os hospitais universitários beneficiados são o da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), duas unidades vinculadas à Universidade Federal do Ceará (UFC), além da Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino de Rio Grande, no Rio Grande do Sul e da Universidade Federal Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul.

A portaria assinada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União, na Seção 1. O texto da Portaria nº 1.979 pode ser obtido no site da Imprensa Nacional.

As instituições que receberão as maiores parcelas são as vinculadas à UFC, com um total de mais de R$ 33 milhões. Os recursos serão aplicados em reformas na Maternidade Escola Assis Chateaubriand e no Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza, capital cearense.

Para o Hospital São Paulo, vinculado à Unifesp, serão repassados R$ 8,5 milhões, enquanto para o Hospital Universitário Professor Miguel Riet Correa Júnior, no Rio Grande do Sul, irão R$ 3,3 milhões. O Hospital Universitário Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, receberá R$ 2,4 milhões.

No mês passado, o governo liberou recursos para a reforma de 28 hospitais universitários do país. Os hospitais universitários são centros de formação de recursos humanos e de pesquisa. Neles, há programas de educação continuada para a atualização técnica aos profissionais de todo o sistema de saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, a prestação de serviços à população pelos hospitais universitários leva ao aprimoramento do atendimento e à elaboração de protocolos técnicos para os diversos tipos de doenças no Sistema Único de Saúde.