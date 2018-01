Governo anuncia compra de 8.750 ônibus escolares

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse na manhã desta quarta-feira, 27, que a aquisição de 8.570 ônibus do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Equipamentos é uma aquisição maior que a realizada nos últimos quatro anos. Segundo ele, é uma resposta ágil do governo à crise externa. Mercadante destacou que os ônibus são o que há de mais moderno. "Não há nada mais republicano do que cada criança chegar da mesma forma na escola", disse.

O ministro também destacou a distribuição de mobiliário estudantil para Estados e Municípios. "Estas cadeiras têm estrutura ergonométrica avançada", informou. Mercadante disse que também estão sendo assinados convênios para a construção de 1.298 quadras de esporte cobertas. Ele informou que todo o processo será eletrônico, desde o pregão até o controle dos gastos.

Mercadante disse que os recursos serão repassados dois dias após a assinatura dos contratos. Também avisou que haverá uma cobrança para que os prefeitos façam as prestações de contas rapidamente para que o governo possa continuar distribuindo recursos para os municípios.