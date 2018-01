Governo anuncia amanhã programa de cotas e insiste em mérito

O governador Geraldo Alckmin e os reitores das Universidades Estaduais Paulistas apresentam nesta quinta-feira, 20, às 10h30, no Palácio dos Bandeirantes, o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (Pimesp), que vai implementar um sistema de cotas na USP, Unesp e Unicamp. O projeto prevê que, até 2016, metade das vagas da universidade seja preenchida por alunos de escolas públicas, como revelou o Estado em novembro.

A proposta foi discutida pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo (Cruesp), que começou a debater o tema em outubro, quando o governador pediu a sua formulação após o governo federal regulamentar a Lei de Cotas para as federais. Historicamente, as universidades estaduais são contrárias à proposta de cotas.

Entre as inovações do Programa, está a criação de um colégio comunitário como porta de entrada para USP, Unicamp e Unesp. A ideia é que esses cursos sirvam como nivelamento de alunos mais fracos.