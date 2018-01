Governo anuncia a compra de 80 mil computadores para a rede estadual

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 6, que investirá R$400 milhões na compra de 80 mil computadores. Os equipamentos serão usados para renovar o maquinário existente nas escolas estaduais até o final do primeiro semestre. Além da compra dos computadores, a verba será usada para a manutenção pelos próximos quatro anos.

Alckmin anunciou também um aumento na concessão de bolsas ofertadas para os alunos do Ensino Médio atuarem como estagiários das salas de informática das escolas. O número passará dos atuais 9 mil para 11 mil estagiários.

A medida é uma ampliação do programa Acessa Escola, que oferece ferramentas digitais de aprendizagem. No programa, os estagiários trabalham diretamente no auxílio da comunidade escolar a partir do uso da internet e ganham uma bolsa mensal, que passou de R$340 para R$380, além do vale transporte.

"Mais 453 escolas participarão do Acessa Escola. Chegamos a 3,8 milhões de usuários desse programa", comemorou Alckmin.

Univesp. Segundo o governador, a partir de março, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo oferecerá os cursos de física, matemática e biologia. Ainda de acordo com Alckmin, até no máximo agosto, a universidade também terá os cursos de Engenharia de Produção e Computação.