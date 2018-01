Governo Alckmin promete melhorias para docentes temporários

SÃO PAULO - O governo Geraldo Alckmin reforçou propostas aos professores da chamada categoria O (temporários) para tentar dar fim à greve dos docentes, que já dura 59 dias. Em reunião com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), o governo informou que enviará, em até 30 dias, projeto de lei que estende o atendimento médico de saúde dos servidores públicos (Iamspe) a esta parcela da categoria.

O governo também sinalizou que vai diminuir o intervalo contratual dos temporários para três anos- hoje, eles precisam se afastar das aulas por 40 dias após um ano de trabalho, para não haver vínculo empregatício. A Secretaria Estadual de Educação (SEE) já havia havia mencionado em reunião anterior que "estudava" a implementação das medidas.

O corte de ponto dos grevistas, que tiveram neste mês o primeiro desconto no salário pelas faltas de março, foi mantido. O sindicato recorre agora no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão. Na última semana, a Justiça derrubou liminar da entidade que evitava os descontos, após recurso movido pelo governo estadual.

Também não houve nenhuma proposta de reajuste, mas o governo afirmou que "mantém a política salarial" e que a data-base da categoria é em 1º de julho. A Apeoesp reivindica reajuste salarial de 75,33% para que, segundo a entidade, haja equiparação salarial a outras categorias com ensino superior, conforme uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

A presidente da Apeoesp, Maria Izabel Noronha, criticou o resultado da reunião. "Positiva para mim seria ter saído com o índice (do reajuste)", disse. Os professores farão nova assembleia para discutir a continuidade da greve nesta sexta-feira, no vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp).