‘Gosto de lidar com o desejo alheio’, diz aluna de Moda

“Gosto de moda porque tem tudo a ver com criação e arte, por isso decidi fazer o curso”, diz Renata Miguel Del Pino, estudante do quarto ano do curso da Faculdade Santa Marcelina. Ela diz que o trabalho na área requer muita pesquisa, inclusive histórica, especialmente quando se faz a releitura de uma época. “Gosto da ideia de lidar com o desejo das pessoas. Nossa função é desenvolver peças que deixem as pessoas bonitas e confiantes”, diz.

Na Hering há cinco meses, ela está fazendo estágio no departamento de criação e trabalha ao lado dos estilistas. “Ajudo a fazer pesquisas de tendências, tecidos e aviamentos para as futuras coleções. Faço fichas técnicas com todos os detalhes de cada peça, como tipos de costuras, e passo as informações para o computador”, diz a estudante. E completa: “É uma forma de aprender na prática o processo de organização de uma coleção.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra lição valiosa que aprendeu no estágio foi a necessidade de cumprir prazos. “Temos tempo limitado para confeccionar e lançar as peças no mercado, e ele está cada vez mais curto”, afirma.

QUEM É

Renata Miguel Del Pino

ESTUDANTE DO CURSO DA FACULDADE SANTA MARCELINA

CV. Renata Miguel Del Pino, de 25 anos, está no quarto ano do curso de moda e faz estágio na Hering há cinco meses. Ela trabalha com pesquisa e organização dos dados técnicos de cada peça das futuras coleções.