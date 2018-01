Google vai premiar em R$ 4 mi projetos sociais que usam tecnologia

As inscrições estão abertas a partir de hoje e as organizações não-governamentais e sem fins lucrativos podem se inscrever pelo site g.co/desafiobrasil até 12 de março. O site também contém as regras do concurso. O Google ressalta, por exemplo, que a tecnologia do projeto não precisa ser digital ou envolver produtos da empresa. “Não precisa ser uma ideia nova, queremos alavancar iniciativas que hoje estão paradas”, diz a diretora de Marketing para Consumidor do Google Brasil, Flávia Simon.

A intenção do Google, segundo ela, é dar uma contribuição de longo prazo para o País. “O Brasil é prioridade para o Google em termo de negócios, já que o número de usuários aqui é grande e há apoio local para trazer essa iniciativa”, afirma Flávia.

No dia 29 de abril, serão divulgados os dez finalistas e será aberta a votação pública. Em 8 de maio, os finalistas apresentarão as ideias aos juízes em um evento no escritório do Google em São Paulo e serão conhecidos o vencedor da votação popular e os três projetos escolhidos pelos juízes. O Desafio de Impacto Social já foi realizado na Inglaterra e na Índia. De acordo com a diretora de Marketing para Consumidor do Google Brasil, a intenção é que o projeto tenha novas edições no País.