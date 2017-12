Google abre inscrições para 30 vagas de estágio em SP

SÃO PAULO - O Google abriu nesta segunda-feira, 13, as inscrições para 30 vagas de estágio na sede da empresa no Brasil, em São Paulo. Podem se inscrever universitários dos cursos de Humanas e Exatas que estejam no último ano da faculdade. O domínio da língua inglesa também é pré-requisito.

Os estagiários vão atuar nas áreas de vendas, marketing, comunicação, estratégia e planejamento, desenvolvimento de novos negócios e recursos humanos. O programa tem duração prevista de 5 meses e pode efetivar parte dos estudantes.

Esta é a segunda edição do Google Business Internship Program. No ano passado, a companhia recebeu 3,5 mil inscrições e contratou 15 dos 25 estagiários.

Segundo a diretora de Recursos Humanos do Google para a América Latina, Monica Santos, o programa é consequência do crescimento da companhia no Brasil. "Aumentamos nosso quadro de funcionários em mais de 50% no ano passado. Com o programa de estágio, nosso objetivo é captar jovens estudantes com conhecimento do negócio e prontos para assumir possíveis posições efetivas na empresa", afirma.

A meta do Google é fazer cerca de 400 entrevistas online e então selecionar 90 candidatos para participar das etapas finais da seleção, que serão realizadas em São Paulo.

Inscrição

As inscrições devem ser feitas no site http://www.google.com/intl/en/jobs/students/sga/undergrad/internships/latam/ até dia 12 de março. Os estudantes selecionados para a próxima etapa serão entrevistados online pela consultoria Cia. de Talentos. Depois haverá um exame oral de inglês e, por fim, entrevistas no escritório do Google.

A empresa é conhecida por ter um processo seletivo bastante rigoroso. Segundo Monica, o Google busca jovens "criativos e com energia para trabalhar num ambiente dinâmico e desafiador". "Por se tratar de um público de estudantes, não buscamos experiência profissional", diz.

A diretora de RH recomenda aos estudantes que, na ficha de inscrição, ressaltem as experiências de vida mais marcantes e distintas. "Mencionem também qual foi o impacto produzido por elas."

Os estagiários vão desenvolver um projeto relacionado à área na qual vai atuar, supervisionados por um gestor e em conjunto com as equipes. "Nosso objetivo é que o jovem vivencie a experiência e cultura do Google", conclui Monica.

Pesquisa da Cia. de Talentos realizada em abril do ano passado mostrou que os jovens das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul elegem o Google como a empresa dos seus sonhos, enquanto os do Norte e Nordeste veem na Petrobrás a oportunidade de carreira. Participaram do estudo 40.445 estudantes de todo o País.

* Atualizada às 18h50 para incluir a entrevista com Monica Santos