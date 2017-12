Globalização é tema de primeira aula de geografia

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou em setembro um portal gratuito com foco no ensino médio, o Ensino Médio Digital. Diariamente, o Estadão.edu oferece dicas de aulas online montadas pela FGV para ajudar na preparação para o Enem.

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem.

A primeira aula de geografia, que trata de globalização, foi indicada pela professora Raquel Balmant Emerique*. Abaixo, um breve comentário sobre o conteúdo abordado.

"Os estudos sobre os espaços geográficos - espaços transformados pela ação humana no passado e no presente - levam em conta diversos aspectos da vida social: cultura, política, economia e relações das sociedades com o meio ambiente. Uma das técnicas usadas para compreender as relações existentes entre espaço e esses aspectos é a cartografia. Levando isso em conta, todos os conteúdos da Matriz do Enem da área de Ciências Humanas estão relacionados com a Geografia.

O curso da FGV é sobre a Geopolítica no período que vai de meados do século XX até os dias de hoje. A aula 2 propõe uma reflexão sobre uma palavra que ouvimos freqüentemente: Globalização. Nessa aula, o internauta perceberá as relações desse fenômeno com os conceitos de “integração de mercados”, “multinacionais”, “tecnologia”, “tecnicismo”, “desigualdade”, dentre outros.

O curso de Geografia é apresentado por Estrabão, autor do livro Geographia, que viveu no primeiro século da Era Cristã. Ao final de cada aula estão disponíveis dez questões de autoavaliação e no banco do site há muito mais sobre os outros temas cobrados no Enem."

* RAQUEL BALMANT EMERIQUE É DOUTORA EM CIÊNCIAS SOCIAIS E CO-AUTORA DO LIVRO DIDÁTICO TEMPOS MODERNOS, TEMPOS DE SOCIOLOGIA, FOI PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO E ATUALMENTE INTEGRA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA FGV ENSINO MÉDIO DIGITAL.