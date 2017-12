Gigantes brasileiras recebem jovens de outros países em programas de trainee

Em 2011 a Andrade Gutierrez fará pela primeira vez um treinamento simultâneo de jovens selecionados no Brasil, na América Latina e em Portugal. Durante o processo, os "forasteiros" virão para o País a fim de aprender mais sobre a cultura da companhia e tentar padronizá-la nos mercados em que o grupo atua. “Treinar fora não é só treinamento, é conhecer o que o profissional pode vivenciar na empresa durante a carreira”, diz Maria Isabel Albernaz, gerente de Gente e Gestão da empresa.

Na Camargo Corrêa, a participação de estrangeiros também será uma novidade este ano. O programa terá 11 trainees internacionais, que vão usar a mesma rede social dos brasileiros durante do treinamento. Serão três participantes da Venezuela, três da Argentina, três de Moçambique e dois do Peru. Eles se somarão às 25 vagas destinadas aos que vivem no Brasil.

Na Vale, o programa começou no ano passado, quando quatro profissionais do exterior vieram ao Brasil. Em 2011 já são onze participantes, aumento que visa a acompanhar a expansão da empresa. “O programa reforça o networking interno e a troca cultural, que em uma empresa global é muito importante. Os trainees brasileiros aprendem sobre os países com os quais vão se relacionar durante a carreira e os estrangeiros conhecem a cultura brasileira de negócios”, diz Carla Gama, diretora de Educação e Gestão de Talentos da Vale.

Aos 21 anos, a australiana Nastassia Law é formada em Administação e trainee da Vale na diretoria da Estrada de Ferro Vitória-Minas. “Sempre quis vir ao Brasil. Gosto muito de viajar, de conhecer novas culturas.” Outro que encarou o desafio é o moçambicano Simão Muhorro, de 22, que também está passando uma temporada no País. “Para você ser um profissional diferenciado, tem de levar em consideração os aspectos culturais de outros países.”