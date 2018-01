Gestor ambiental deve se preparar para ser um administrador de conflitos

A diferença entre um gestor ambiental e um ecólogo, que também lida com o meio ambiente, é que o primeiro dedica-se a questões técnicas, enquanto o gestor é essencialmente um planejador e trabalha com diferentes campos de conhecimento, não apenas o ambiental, mas igualmente o social, econômico e político.

"Por atuar com diferentes agentes - comunidades locais, empresas, ONGs e governos -, esse profissional deve apresentar qualidades como liderança, flexibilidade e capacidade de negociação", afirma Odaléia.

Quando se formar, Ariane Ramalho, aluna do 3º ano da Esalq/USP, pretende trabalhar com economia ambiental, área que alia o tema do desenvolvimento econômico dos países com a conservação do meio ambiente", diz a sorocabana de 19 anos. "Quero trabalhar com tratados internacionais nessa área, ajudar no planejamento e na negociação entre as nações. Esse assunto está super latente no mundo inteiro. "

Opinião do especialista

ODALÉIA QUEIROZ

COORDENADORA DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL DA ESALQ/USP

Gestão ambiental

Salário inicial: R$ 2,5 mil

Duração: 4 anos

Disciplinas: Gestão ambiental urbana, métodos quantitativos, ecologia evolutiva, gestão turística de ambientes naturais