Gestão Haddad quer vaga de creche em faculdade privada

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo estuda criar vagas de creches em instituições privadas de ensino superior. A medida, em análise pela Secretaria Municipal de Educação, foi aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Historicamente, o governo municipal sempre alegou ter dificuldades para construir creches, pela falta de terrenos para construir as unidades em bairros com muita demanda de vagas.

Agora, a gestão Fernando Haddad (PT) "está em conversações", segundo a pasta de Educação, com as faculdades particulares que tenham cursos de pedagogia "para uma parceria que viabilize um modelo de 'creches de aplicação' em convênio com a Prefeitura".

Além disso, a proposta aprovada pelo CMDCA prevê a construção de creches e a compra de terrenos para outras unidades. Não foi informado um prazo para a medida ser implantada.