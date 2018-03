Gestão Doria já admite não zerar fila das creches no primeiro ano

SÃO PAULO - Apresentado na manhã desta quinta-feira, 24, como o secretário de Educação da gestão João Doria (PSDB), o ex-titular da pasta na gestão Gilberto Kassab (PSD), Alexandre Schneider, já admitiu que a promessa de campanha do prefeito eleito em zerar a fila de creches pode não ser cumprida.

"Vamos gerar o maior número possível de vagas, naquilo que o orçamento garantir", disse. "Vou trabalhar para zerar a fila. Se puder zerar em um ano, será em um ano, se será em dois, será em dois."

Schneider afirmou que "a prioridade será ampliar o número de matrículas por meio de convênios". "As crianças não podem esperar a gente construir as unidades."

Ele reformou a promessa de Doria de criar agências reguladoras para fiscalizar a atuação de organizações sociais na gestão de equipamentos públicos, como as entidades que mantêm as creches.

Doria completou nesta quinta-feira o anúncio dos 22 secretários que vão compor seu governo. A lista não inclui o controlador-geral do município, que com Doria perderá o status de secretário. O novo escolhido terá de se reportar ao secretário de Negócios Jurídicos, Anderson Pomini. "A Controladoria irá continuar, valorizada", disse o prefeito eleito.

Outro nome anunciado por Doria foi o da pastora Patrícia Bezerra, vereadora pelo PSDB, para a pasta de Direitos Humanos e Cidadania, que tem entre suas funções a gestão de programas como o Transcidadania, voltado para a população transexual. A pastora prometeu que o programa será ampliado.

Durante a apresentação dos secretários, Doria se recusou a responder a quatro perguntas feitas por jornalistas. Uma delas foi sobre loteamento de cargos no governo, uma vez que ele puxou cinco vereadores eleitos para seu secretariado. A outra era sobre as relações de conselhos gestores das secretarias, que ele pretende criar, com os conselhos já existente na cidade. O prefeito eleito justificou a recusa afirmando que as perguntas, na manhã desta quinta-feira, deveriam ser feitas só para o secretariado.