Gasolina com 'z' em questão do Enem vira piada nas redes sociais

Neste sábado, 26, primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma questão virou motivo de piada nas redes sociais por ter a palavra "gazolina", com a letra z, no enunciado. No Caderno Branco, o item 43 traz uma charge que ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek (1956-1961).

No texto do enunciado, a questão reproduz o diálogo da charge:

"JK - Você agora tem automóvel brasileiro, para correr em estadas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gazolina brasileira. Que mais quer?

JECA - Um prato de feijão brasileiro, seu doutô!"

A usuária do Twitter Leninha Araújo (@AderleneA) diz "GASOLINA COM Z ENEM? Pode isso, Arnaldo?".

Também no Twitter, Giovana Espadim escreveu: "#aprendinoenem que gasolina se escreve com Z".

No Instragram, Isabella Alves (@isaaahs2) publicou uma foto da questão, com a palavra "gazolina" sublinhada: "Como acreditar em um exame que escreve GASOLINA com Z? #ENEM2013 #ERRO #PORTUGUESNOTA1000 KKKKKKK"

O Ministério da Educação (MEC) informou que a charge foi retirada de um veículo de comunicação de época, quando a palavra ainda era grafada com a letra "z". A instituição nega que tenha sido erro da prova.

Segundo o professor Francisco Achcar, coordenador de Língua Portuguesa do cursinho Objetivo, para manter a grafia da palavra com 'z', o correto seria acrescentar a expressão "sic" entre parênteses. "Seria bom se resguardar; para dizer que estava assim no original e que o erro não é do MEC", afirma Achcar. Outra possibilidade seria colocar a palavra com 's'. A reforma ortográfica da década de 1940, segundo ele, já havia mudado a grafia do verbete 'gasolina'.

Já o professor de História do Cursinho da Poli Elias Feitosa afirmou que o texto da charge foi escrito antes da reforma ortográfica de 1971, quando a palavra era grafada dessa forma. "Não foi um erro. Apenas retratou a maneira como a palavra era grafada na época", disse. /Colaborou Guilherme Soares Dias, especial para o Estado