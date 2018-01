Garoto é obrigado a descer de ônibus escolar por fazer bagunça em Boituva-SP

Uma estudante de 10 anos foi obrigado a descer do ônibus escolar no meio de uma rodovia por mau comportamento, na terça-feira, 7, em Boituva, no interior de São Paulo.

O menino e outros alunos retornavam do ensaio do coral escolar, por volta das 16 horas, quando o professor responsável pela turma advertiu o garoto que estaria fazendo bagunça. Os dois discutiram e o professor mandou ele descer do veículo, na estrada Parque Novo Mundo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o menino precisou atravessar a rodovia e andar cerca de 2,5 quilômetros até chegar na escolar. A mãe do menor não foi informada que seu filho foi obrigado a descer no meio do caminho.

A Secretaria de Educação do Município disse em nota que "reprova a atitude dos funcionários envolvidos no incidente com um aluno". Um processo administrativo disciplinar foi aberto contra o motorista e o professor. A Polícia Civil da cidade investiga o caso.