Garoto é esquecido em escola e pula da janela em MG

Gabriel Ferreira, de 10 anos, aluno da 3º série do ensino fundamental, foi trancado na sala por uma professora, que não teria percebido que ele ainda estava no local, no horário da saída, por volta de 17h. Gabriel gritou pedindo socorro por cerca de uma hora e decidiu então pular a janela do segundo andar do prédio, caindo de uma altura de aproximadamente quatro metros.

O menino foi socorrido por dois policiais militares que faziam a segurança da escola. Aos militares, Gabriel contou que sentia dor cabeça e cochilou durante a aula. Ele foi levado pela mãe, Marília José Ferreira, e o padrasto para um hospital particular da cidade, onde foi submetido a exame de raio X, que não constatou lesões graves. O garoto sofreu luxações nos pés e na coluna e foi liberado.

"Ninguém tem uma explicação para dar", reclamou Marília, que registrou ocorrência policial na Delegacia Seccional de Betim. "Acho um absurdo uma criança ficar para trás, sem qualquer responsável". Ela queixou-se também que nenhuma janela da escola possui grades de proteção. "Poderia ter acontecido alguma coisa mais grave".

Devido à paralisação dos professores, a maioria dos cerca de 1,1 mil estudantes da escola municipal não teve aula na terça-feira. Apenas cinco professores compareceram ao trabalho. O nome da professora que "esqueceu" o menino dentro da sala de aula não foi divulgado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diretor da escola, Douglas de Souza, classificou o episódio como um descuido. A sindicância aberta pela Secretaria Municipal de Educação vai apurar se houve negligência da servidora, que poderá ser punida.